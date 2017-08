2017-08-29 12:01:15.0

Fledermausnacht in Illerbeuren Scheue Nachtschwärmer im Scheinwerferlicht

Fast 200 Besucher wollen bei der Fledermausnacht in Illerbeuren mehr über die fliegenden Säugetiere erfahren.

Um Mausohren, Langohren und Abendsegler drehte sich am vergangenen Wochenende alles im Bauernhofmuseum in Illerbeuren: Dort fand bereits zum zehnten Mal ein ganz besonderes Programm zur Europäischen Fledermausnacht statt. Bei ihrer Kooperation boten der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und das Bauernhofmuseum den Besuchern die Gelegenheit, die Welt der scheuen Nachtschwärmer besser kennenzulernen.

Etwa 190 Besucher füllten dabei einen Nebenraum des Gromerhofs. Sie erfuhren aber nicht nur etwas über Fledermäuse, denn der Abend begann mit einem Film über das Leben der Schwarzstörche.

Zwei Paare dieser seltenen Vogelart sind im Unterallgäu heimisch, wurden die Besucher informiert. Georg Frehner, Vorsitzender der Kreisgruppe Unterallgäu/Memmingen im LBV, rief bei seinem Vortrag dazu auf, dass man Sichtungen der Schwarzstörche unbedingt der „AG Schwarzstorchschutz Allgäu“ oder seiner Kreisgruppe melden sollte.

Im Allgäu gibt es 18 Fledermausarten

Anschließend gab es dann vom Fledermausexperten Gerold Herzig aus Bad Grönenbach allerhand Einblicke in die Welt der fliegenden Säugetiere. Er verriet beispielsweise, dass die Existenz dieser Tiere in ihren Ursprüngen über 65 Millionen Jahre zurückreicht. Weltweit, so berichtete der Experte seinen vielen Zuhörern weiter, gebe es 1200 verschiedene Arten. 25 seien es in Deutschland und 18 im Allgäu.

Geduldig beantwortete Herzig viele Fragen seiner Zuhörer. Dichtes Gedrängel gab es zur Fütterungszeit. Der Bad Grönenbacher stellte zwei Tierchen vor, eine Zweifarb- und eine Zwergfledermaus. Beide hatten Hunger mitgebracht und verspeisten zur Freude der Zuschauer fleißig die angebotenen Würmer.

Im Anschluss stand eine Exkursion auf das Museumsgelände an. Dort zeigten Frehner und Herzig wie man mit speziellen Detektoren die Ultraschalltöne hörbar machen und so die Fledermäuse leichter orten kann. Bis aus Rammingen waren zum Beispiel Klaus und Barbara Echtler angereist, um einen Einblick dazu zu bekommen, wo die Tiere leben und wie Menschen ihnen Unterstützung bieten können. Zum Abschluss zog die Besucherschar an die Iller, wo es mit Scheinwerfern angestrahlte Wasserfledermäuse beim Fliegen zu sehen gab. (hir)