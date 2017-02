2017-02-17 10:39:00.0

Gemeinderat „Schleichverkehr“ soll ausgebremst werden

Ettringen sucht seit Jahren nach eine Lösung, um den lästigen Durchgangsverkehr bei Kirch-Siebnach zu unterbinden. Jetzt sollen weiße Linien dafür sorgen, dass keiner mehr durchfährt, der nicht durchfahren soll Von Alf Geiger

Da platzt Ettringens Bürgermeister Robert Sturm fast der Kragen: Kaum hat der Pressetermin an der kleinen Straße am Moosgraben bei der Kirche St. Georg des Weilers Kirch-Siebnach begonnen, schon düst ein Lieferwagen in Richtung Siebnach vorbei. „Der gehört hier nicht her“, schimpft Sturm mit Blick auf die Augsburger Autonummer.

Dass hier immer wieder Autofahrer die kleine Verbindungsstraße als „Schleichweg“ und willkommene Abkürzung nutzen, ist den Anliegern und dem Ettringer Gemeinderat seit Jahren ein Dorn im Auge. Spätestens bei den jährlichen Bürgerversammlungen kommt dieses leidige Thema regelmäßig wieder auf den Tisch.

Dabei haben die Ettringer Räte sich schon mehrfach daran abgearbeitet, eine vernünftige – und vor allem wirksame – Lösung zu finden. Bislang vergeblich, offensichtlich.

Denn kaum hat Sturm sich wieder etwas beruhigt, rauscht schon der nächste Pkw vorbei und der Fahrer hat das deutlich sichtbar am Straßenrand aufgestellte Verbotsschild ignoriert (oder übersehen).

Oder ist er vielleicht doch in „Anlieger“ oder muss einen der Anwohner dort besuchen? Angesichts des Autokennzeichens zwar eher unwahrscheinlich, doch genau das ist auch ein Problem, wenn die Polizei an dieser Stelle kontrolliert: Der Weg ist mit dem Zeichen „Verbot für Kraftfahrzeuge“ beschildert, zusätzlich aber eben auch mit dem Zusatzzeichen „Anlieger frei“ und „Mofa frei“. Damit ist die kleine Straße auch kein reiner Radweg, wie bei der letzten Bürgerversammlung angeklungen war.

Wer hier erwischt wird, kann sich einfach damit herausreden, dass er eben „Anlieger“ sei und einen Besuch mache – und schon hat die Polizei nur schwer eine Handhabe, wie der zuständige Sachbearbeiter der Polizei Bad Wörishofen die Ettringer Gemeinderäte schriftlich wissen ließ. Denn, so der Polizeibeamte: Die Behauptung eines Autofahrers zu widerlegen, dass er dort Anlieger sei, ist „nur mit einem unverhältnismäßig hohen Kontrollaufwand“ durchführbar. Die Rechtssprechung sei da großzügig und auch Paketdienste werden als „Anlieger“ anerkannt.

Also ist guter Rat teuer, denn eine bauliche Lösung mittels einer Umfahrung, eine Verschwenkung der Fahrbahn oder das Ausbringen von Kies im Bereich der Kreuzung im Weiler Kirch-Siebnach wurde schnell verworfen.

Auch kuriose Vorschläge wurde schon angedacht: Bürgermeister Sturm hätte am liebsten ein Schild mit der Aufschrift „Ihr Navi lügt!“ aufgestellt, um die Autofahrer darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht auf ihr Navigationsgerät verlassen sollen, das an dieser Stelle tatsächlich die eigentlich gesperrte Straße als direkte Verbindung angibt.

Bei der jüngsten Sitzung hat der Ettringer Gemeinderat nun eine neue Lösung gefunden, die hoffentlich den erhofften Erfolg zeigt: Die von Traunried Richtung Süden führende und auf Höhe der Kirche abknickende Straße soll mit durchgezogenen, weißen Fahrbahn-Begrenzungslinien gekennzeichnet werden. So werde dann ja wohl jeder Autofahrer erkennen, dass er auf dieser Straße bleiben und nicht geradeaus über die durchgezogene Linie weiter Richtung Süden fahren soll.

Ob’s hilft? Bürgermeister Robert Sturm hat die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben und setzt auch auf die Vernunft der Autofahrer.

Zur Not würde er auch dafür beten – zur schönen Kirche St. Georg sind es ja nur wenige Schritte und im Gasthaus „Zum Füchsle“ kann man sich bestens vom Ärger über den Schleichverkehr erholen...