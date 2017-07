2017-07-26 14:17:00.0

Türkheim Schloss als Showbühne für stählerne Zeitzeugen

Am kommenden Samstag treffen sich Bulldog- und Oldtimerfreunde aus der ganzen Region in Türkheim. Von Alf Geiger

Ist es der Geruch? Oder das Geräusch? Beides? Fest steht: Sofort schießen dem Betrachter Bilder aus der eigenen Kindheit in den Kopf, wenn Oliver Rinninger seinen alten Bulldog anlässt. Gut möglich, dass dabei so mancher Umwelt-Ingenieur Schnappatmung bekommen würde, wenn die grau-blauen Rauchwolken aus dem Auspuff des historischen Traktors in die Luft steigen.

Mit einem gemütlichen „Tuff, tuff, tuff“ legt der Bulldog los und in diesem Moment strahlt Oliver Rinninger über das ganze Gesicht. Doch nicht er alleine ist happy, auch seine Vereinskameraden von den „Bulldog- und Oldtimerfreunden“ grinsen bis über beide Ohren.

„Das kann man nicht erklären“, sagt Siegfried Siano, der Kassier des Vereins. „Diese Leidenschaft hat man, oder eben nicht“, sagt er dann und blickt liebevoll auf seinen Bulldog, der aussieht, als würde er gerade von der Feldarbeit kommen. „Wir nennen das Patina“, erklärt Siegfried Siano und streicht fast zärtlich über das graue Schutzblech.

„Natürlich sind wir alle Freaks“, sagt Oliver Rinniger schmunzelnd: „Manche sogar noch ein wenig mehr...“. Das kann dann schon mal dazu führen, dass das eigene Auto keinen Platz mehr in der Garage hat, weil dort natürlich der alte Bulldog steht – und der darf natürlich nicht nass werden, wenn es regnet. Oder noch schlimmer: Wenn ein Gewitter aufzieht und ein Hagelschauer droht. Dann wird erst einmal das historische Gefährt in Sicherheit gebracht. Im Haus der Familie Rinniger soll das sogar dazu geführt haben, dass die Ehefrau von Otto Rinninger, einem der Gründer des Vereins, inzwischen nur noch Fahrrad fährt. „Ich musste mein Auto verkaufen, weil Platz für den Bulldog gebraucht wurde“, sagt Ursel Rinninger mit einem gutmütig-verständnisvollen Lachen.

25 Mitglieder hat der Verein der Bulldog- und Oldtimerfreunde Türkheim, der 2012 aus der Taufe gehoben wurde. Mit einem Faschingswagen ging das einst los, dann wurden regelmäßig Ausfahrten zu den verschiedenen Ausflugszielen und Biergärten in der Umgebung organisiert und selbstverständlich schauen sich die Türkheimer Bulldog-Tüftler auch auf anderen Oldtimertreffen um. Dort wird nach Herzenslust fachgesimpelt, Erfahrungen ausgetauscht und Ersatzteile gehandelt. Die Mitglieder verbindet die Liebe zu historischen Traktoren, vorwiegend aus den 1950er-Jahren. Aber auch Autos, Motorräder und sogar ein altes Feuerwehrauto gehört dazu.

Am kommenden Wochenende steht wieder das Highlight für den Verein an: Am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 14 Uhr wird der Platz vor dem Türkheimer Schloss zur Showbühne für die Oldtimer und für die Vereinsmitglieder bedeutet dies auch eine Menge Arbeit. Die Organisation fordert die vereinten Kräfte, damit sich die ankommenden Oldtimer-Freunde aus dem ganzen Landkreis Unterallgäu auch willkommen fühlen. Und natürlich auch die vielen Besucher, die sich wie immer um die Ausstellungsfahrzeuge drängeln.

Schon zum vierten Mal organisieren die Bulldog- und Oldtimerfreunde Türkheim dieses beliebte Oldtimertreffen vor der wunderschönen Kulisse des Türkheimer Schlosses, nur im vergangenen Jahr wurde eine Pause eingelegt.

Umso mehr freuen sich die Organisatoren wieder auf ein sehenswertes Stelldichein dieser stählernen, qualmenden und tuckernden Zeitzeugen – mit oder ohne Patina aus den vergangenen Jahrzehnten. Der Vorstand der Türkheimer Bulldog- und Oltimerfreunde: Oliver Rinninger (Vorsitzender), Josef Janka (Stellvertreter), Siegfried Siano (Kasse), Hermine Hölzle (Schriftfüherin), Anton Schießl, Otto Rinninger und Helmut Augustin (Beisitzer).

Termin Oldtimertreffen für alte Fahrzeuge aller Art am Samstag, 29. Juli, von 10 bis 14 Uhr am Türkheimer Schloss.