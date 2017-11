2017-11-06 00:37:40.0

Gemeinderat Schlussstrich unter die Funkmast-Debatte?

Die Ramminger Räte entscheiden in der Sitzung am Donnerstag, wo der umstrittene Sendemast der Telekom jetzt gebaut werden soll. Und noch ein weiteres „heißes Thema“ steht zur Entscheidung an

Mit einer Unterschriftensammlung hat eine Bürgerinitiative erfolgreich dafür gesorgt, dass ein neuer Standort für einen Telekom-Funkmast in Rammingen gesucht wurde. 632 Unterschriften wurden im Februar gesammelt, jetzt will der Gemeinderat einen endgültigen Schlussstrich unter die hitzigen Diskussionen ziehen.