2017-04-29 09:00:00.0

Wetter Schneebruch behindert den Verkehr

Bauhof und Feuerwehren räumen die Straßen und beseitigen abgebrochene Äste Von Manuela Friess

Was tun bei diesen Schneemassen? Mussten die Bauhöfe viel Zeit für den Wieder-Umbau ihrer Fahrzeuge aufwenden? Wegen der Glättemeldungen in den letzten Wochen waren drei Fahrzeuge des Mindelheimer Bauhofs noch für den Winterdienst ausgerüstet. Trotzdem war das den Verantwortlichen am Freitagmorgen nicht genug. „Um fünf Uhr haben wir beschlossen, weitere zwei Fahrzeuge wieder umzubauen und mit fünf Fahrzeugen zu räumen und zu streuen“, erklärt Helmut Huber. Der Umbau dauere jeweils rund eine halbe Stunde, sagte der Leiter des Mindelheimer Bauhofs.

Am gestrigen Freitag waren die Verkehrsbehinderungen und Gefahren durch Schneebruch jedoch viel größer als die durch Glätte, so Huber. Zusätzlich zu den Mitarbeitern des Bauhofs waren an vielen Orten auch die Kameraden der Feuerwehren im Einsatz um die bereits belaubten Bäume von der Last des schweren Schnees zu befreien. An einigen Stellen ragten Äste in die Straßen und mussten abgesägt oder abgeschüttelt werden. Auch Bäume, die auf die Fahrbahn gekippt waren, wurden in Markt Wald, Immelstetten, Dirlewang, Bedernau, Hausen, Kammlach und Katzenhirn von der Fahrbahn entfernt.