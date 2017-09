2017-09-29 00:34:02.0

Anmelden Schnell auf die Bühne

Junge Talente erhalten beim Festival „Jazz goes to Kur“ eine große Chance

Um die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist es in Bad Wörishofen derzeit gut bestellt. Auch das in Kürze beginnende Festival „Jazz goes to Kur“ wartet mit einem Angebot auf. Die Anmeldefrist läuft. „Jazz for Kids – Alljjbaba“ heißt der Workshop. Dabei arbeiten die Kinder mit Jazz-Koryphäe Harald Rüschenbaum zusammen.

Beim Festival der Nationen machen derzeit rund 2000 Kinder und Jugendliche von den Bildungsangeboten Gebrauch. Während des Jahres sorgt Mäzen Hans Kania dafür, dass etwa mit dem Melolino-Award Talente ins Rampenlicht treten. Auch der Rotary Club engagiert sich, mit dem Jugend-Musik-Förderpreis Allgäu/Schwaben. Nun gibt es ein Angebot für Jugendliche, die sich für Jazz interessieren. Gemeinsam mit der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule Bad Wörishofen wird Rüschenbaum an drei Tagen ein ungewöhnliches Projekt anbieten.

ANZEIGE

Von Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, soll es gelingen, ein Konzert im Rahmen des Bad Wörishofer Jazzfestivals auf die Beine zu stellen. Mit dabei ist die „JazzKur Big Band“. Die jungen Teilnehmer werden also das Gelernte unmittelbar danach auf der großen Bühne zum Besten geben. Der Auftritt findet im Filmhaus Huber statt. Der Lehrgang wendet sich an alle jazz- und musikbegeisterten Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen im Alter von etwa 15 bis 25 Jahren. Gesucht werden fünf bis sieben Trompeter, fünf bis sieben Posaunisten, zwei bis vier Alt-Saxophonisten, zwei bis vier Tenor-Saxophonisten, ein bis zwei Bariton-Saxophonisten, ein bis drei Pianisten, ein bis drei Gitarristen, ein bis zwei Kontra- oder E-Bassisten und ein bis vier Schlagzeuger. Der Lehrgang selbst ist kostenlos, bezahlt werden muss nur für die Verpflegung. Weitere Informationen sowie den Anmeldebogen erhalten Interessierte bei der Musikschule Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/31693 oder buero@musikschule-bw.de. (m.he, mz)