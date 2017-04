2017-04-12 12:40:00.0

Maristenkolleg Schöner kann Schule nicht sein

Während andere die Schulbank drücken, durften Mindelheimer Französischschüler eine Woche lang Paris, Chartres und die Normandie besuchen.

Wie begeistert man junge Leute für Land und Sprache? Wie weckt man Verständnis füreinander? Am besten, man fährt einfach mal für ein paar Tage hin. 42 Mädchen und Buben der achten Klassen des Maristenkollegs Mindelheim haben eine Woche lang das Land unserer westlichen Nachbarn besucht. Sie haben Chartres mit der berühmten gotischen Kathedrale bestaunt, durften vom Eiffelturm aus einen atemberaubend schönen Blick auf Paris werfen, waren privat bei Familien in der Normandie untergebracht, wo sie französische Gastfreundschaft erlebten.

Wie aber kommt der Kontakt ausgerechnet zu L´Aigle in der Normandie zustande, das fast 750 Kilometer westlich liegt? Ein Jahr zuvor war der Kontakt geknüpft worden. Den Anstoß hatte eine französische Lehrerin gemacht. Sie hatte in Mindelheim angefragt, ob zwischen den Schulen Collège Foch in L´Aigle und dem Maristenkolleg nicht ein Briefaustausch machbar wäre. Beides sind übrigens katholische Bildungseinrichtungen. Die Mindelheimer Französischlehrerin Barbara Audebert war sofort Feuer und Flamme und nutzte ihren Sommerurlaub gleich mal zu einem Abstecher in die Normandie. Am Ende wurde gleich ein Austausch vereinbart. Im vorigen Schuljahr waren die ersten Mindelheimer in L‘Aigle, das die Gäste herzlich empfangen hatte. Nach den ausgesprochen guten Erfahrungen war nun gleich eine doppelt so große Reisegruppe mit Französischschülern der 8. Klassen nach Frankreich aufgebrochen, um dort französisches Leben, Kultur und Natur zu erleben und in Kontakt mit ihren Austauschpartnern zu kommen.

Viele waren noch nie in Frankreich

Nach einer Nachtfahrt beeindruckte Chartres mit seiner Altstadt und einer der kunsthistorisch wichtigsten gotischen Kathedrale, die für ihr Labyrinth berühmt ist. Für so manchen fast noch aufregender war, sein Croissant in einer Bäckerei auf Französisch zu bestellen. Die meisten waren zum ersten Mal in Frankreich.

Mit Spannung erwartet wurde die erste „echte Begegnung“ mit den Schülern in L’Aigle. Schon zuvor waren Briefe hin- und hergeschickt worden. Nun musste auch das in der Schule erlernte Französisch angewendet werden. Zur Not verständigte man sich auch mit Hand und Fuß. Die Tage in der Normandie waren gefüllt mit einer gemeinsamen Stadtrallye, einem Besuch in einer landestypischen Cidrerie, wo der berühmte Apfelmost hergesellt wird, und der Besichtigung der Stammburg von Wilhelm dem Eroberer.

Die Gastfamilien gestalteten weitere Aktivitäten. Ein Höhepunkt war ein Ausflug an die Atlantikküste. Am Strand von Ouistreham, an dem 1944 die Alliierten gelandet waren, genossen alle den weiten Sandstrand und die Frühlingssonne.

Schon am dritten Tag hieß es Abschied zu nehmen von den Familien der Austauschpartner. Nach einem gemeinsamen Schulbesuch, bei dem die deutschen und die französischen Schüler zusammen eine Mathematikaufgabe zu lösen hatten, flossen schon die ersten Abschiedstränen. Auf die Mindelheimer wartete noch ein weiterer Höhepunkt der Reise: Paris.

Die Schüler erlebten Paris bei Nacht

Bei herrlichem Wetter fuhren die Schüler mit ihren Lehrkräften Barbara Audebert, Doris Seitz, Julia Bolesch und Andreas Meidert auf den Eiffelturm und erlebten die Größe und Eleganz der Stadt. Zu Fuß erkundeten sie anschließend Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale Notre Dame oder die Museen Centre Pompidou und Louvre. Übernachtet wurde in einer Jugendherberge.

Wo hat Paris bei Nacht einen besonderen Charme? Auf den Stufen der Sacré-Coeur-Kirche im Montmartre-Viertel, wo die Mindelheimer mit Touristen und Nachtschwärmern die romantische Kulisse genossen.

Am Ende blieb sogar noch etwas Zeit, um sich von den Produkten und Preisen des Kaufhauses Lafayette beeindrucken zu lassen. Für Barbara Audebert steht fest: „Gerade in einer Zeit, in der sich wieder Nationalismen ausbreiten und Frankreich vor einer entscheidenden Wahl steht, wird deutlich, wie wichtig solche Begegnungen zwischen Jugendlichen europäischer Länder sind“. Dass diese Fahrt für die Schüler bezahlbar blieb, war insbesondere dem Elternbeirat und dem Förderverein Städtepartnerschaft zu verdanken. Beide unterstützen den Austausch finanziell.

Der Gegenbesuch der französischen Schüler mit ihren Lehrern wird in Mindelheim im Oktober mit Freude erwartet. (mz)