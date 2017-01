2017-01-17 12:07:00.0

Fotoaktion der Mindelheimer Zeitung Schöner wohnen für Vögel. Wo Meise & Co Schutz und Futter finden

Wir suchen die schönsten Futterhäuschen und Nistkästen im Unterallgäu

Die Stallwand der Familie Wenger in Fürbuch schmücken zahlreiche Vogelhäuschen. „Die sind im Sommer auch gut bewohnt“, erzählt Sylvest Wenger stolz. In diesen Tagen jedoch sind vor allem die Futterhäuschen gefragt, an denen sich die überwinternden Piepmätze eine Extraportion Futter abholen können. Wir wollen wissen, wie Sie den Vögeln durch die harte Zeit helfen.

Fotos gesucht

ANZEIGE

Die Mindelheimer Zeitung sucht deshalb Bilder von den Futterhäuschen der Leser. Bitte schicken Sie uns ein Foto von ihrem „Traumhaus“ zur Vogelfütterung, gerne auch mit dem einen oder anderen Besucher. Dazu senden Sie bitte das Bild per E-Mail im jpg- Format mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi an redaktion@mindelheimer-zeitung.de und schreiben uns, wer das Häuschen gefertigt hat, wo es steht und welche besonderen Vögel schon dort waren. Die Bilder der schönsten und ungewöhnlichsten Bauten werden dann veröffentlicht. Wir freuen uns auf möglichst viele Zusendungen unserer kreativen Leser und Vogelliebhaber.