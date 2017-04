2017-04-05 15:47:00.0

Haushaltsauftakt in Bad Wörishofen Schuldenberg wächst trotz sprudelnder Steuern

Eine Firmenverlagerung bringt Bad Wörishofen überraschend viel Geld, die Einkommensteuer klettert sogar auf Rekordniveau. Warum es trotzdem nicht reicht, erklärt Bürgermeister Gruschka mit der Vergangenheit. Von Markus Heinrich

Überraschung zum Auftakt der Haushaltsberatungen in Bad Wörishofen: Die Kneippstadt nimmt heuer voraussichtlich weit mehr aus der Gewerbesteuer ein, als erhofft. Bürgermeister Paul Gruschka (Freie Wähler) gab eine Steigerung auf 7,35 Millionen Euro bekannt, den bislang zweitbesten erzielten Wert. Die Verlagerung eines nicht genannten Firmensitzes und die damit verbundene Einmalzahlung sei weitgehend der Grund für den plötzlichen Geldregen, so Gruschka. Einen Unternehmensneubau wird es aber nicht geben. Die Verlagerung komme ohne Flächenverbrauch aus, hieß es gestern im Rathaus. Aus der Einkommenssteuer nimmt die Stadt heuer voraussichtlich den Rekordwert von 6,3 Millionen Euro ein. 2,5 Millionen Euro erhält Bad Wörishofen heuer zudem vom Staat als Schlüsselzuweisung. Dass Bürgermeister Gruschka trotzdem sagte, für „überbordende Freude“ bestehe kein Anlass, hat einen anderen Grund: die Ausgaben. Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage schlagen mit 9,3 Millionen Euro zu Buche. „Uns bleibt von der Gewerbesteuer also nichts“, so Gruschka. „Wir müssen weiterhin sparen und darum ringen, den Spagat zwischen Haushalts-konsolidierung und zukunftssichernden Investitionen zu sichern.“

Und hier warten teure Pflichtaufgaben. Die Stadt muss heuer 8,9 Millionen Euro investieren – und dazu trotz hoher Einnahmen neue Schulden machen. Gruschka rechnet mit einer Nettoneuverschuldung von rund zwei Millionen Euro. Damit wächst der Schuldenberg der Stadt Bad Wörishofen zum Jahresende 2017 auf 15,7 Millionen Euro. „Die tatsächlichen Schulden“, so Gruschka, würden aber 22,2 Millionen Euro betragen, wenn man die Verbindlichkeiten der Stadtwerke dazurechnet. Dies nicht zu tun, sei „ein beliebter Bürgermeistertrick“, den er „der Bürgerschaft nicht zumuten“ wolle, so Gruschka. Die Wirtschaftslage der Stadtwerke sei aber gut. Heuer werde es einen Jahresgewinn von 736000 Euro geben, der Schuldenstand gesenkt, obwohl die Stadtwerke die Investitionskosten von „zirka neun Millionen Euro“ für die beiden Thermalwasserbohrungen schultern müssten, lobte der Bürgermeister. Deutlich kritischer ging er mit Bad Wörishofens Vorgängerregierungen ins Gericht. Bad Wörishofen müsse nun in wenigen Jahren Millionen von Euro in den Kanalbau investieren, weil diese Pflichtaufgaben seit Jahren geschoben würden. Heuer würden dafür allein vier Millionen Euro fällig, anteilig für den Rest der Kanalnetzsteuerung und für die Mischwasseranlage in Dorschhausen/Kirchdorf für etwa 2,2 Millionen Euro. Diese werde „seit 1998 geschoben“, so Gruschka. Das Landratsamt fordert nun Vollzug. Seit 1999 geschoben werde das Regenüberlaufbecken Stockheim. Hier hat Gruschka nochmals eine Fristverlängerung vom Landratsamt bekommen. Bis 2020 muss das Becken für etwa 1,7 Millionen Euro aber fertig sein. Seit 2004 geschoben wird laut Gruschka das Trennsystem Theresienberg in Kirchdorf. Das Landratsamt habe nochmals einen Aufschub bis 2021 gewährt. Bis dahin muss das 3,4 Millionen Euro teure Projekt fertig werden. „Ohne diese Fristverlängerungen wäre der Haushalt nicht genehmigungsfähig gewesen“, stellte Gruschka klar. Er rechnet allerdings für die Jahre 2018 bis 2020 mit weiteren sechs Millionen Euro Kreditaufnahmen. Gruschka glaubt, dass all die Projekte zur damaligen Zeit billiger hätten gebaut werden können. Auch auf die Bürger sieht Gruschka Belastungen zukommen. „Die Geltendmachung von Beiträgen und Gebühren dürfte keine vergnügungssteuerpflichtige Maßnahme werden“, stellte er fest. Auch den hohen Schlüsselzuweisungen gewann Gruschka nicht nur Positives ab. Diese seien erfreulich, aber auch ein „klares Signal unserer Finanzschwäche“. Starke Städte erhielten keine Zuweisungen.

ANZEIGE

Kritisch ging Gruschka auch mit der sogenannten Doppik ins Gericht, die doppelte Buchführung im Haushalt von Bad Wörishofen. Ohne Not sei diese 2009 eingeführt worden und habe bis 2013 Kosten in Höhe von rund 439000 Euro verursacht, dazu 37000 Euro für Hilfe eines Unternehmens. Erneut brachte Gruschka den Gewerbesteuerhebesatz zur Sprache. In Bad Wörishofen ist dieser mit 240 Prozent bayernweit mit am günstigsten. Bad Wörishofen arbeitet aber an einem Haushaltskonsolidierungsplan. Da werde zumindest der durchschnittliche Gewerbesteuersatz von 319,7 Prozent erwartet, so Gruschka. Dass dies mit der Mehrheitsfraktion CSU nicht zu machen sein wird, stellte im Anschluss Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid klar.

Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet A96 Bad Wörishofen/Allgäu entwickele sich positiv. Von dem Bauabschnitt eins mit etwa 100 000 Quadratmetern seien etwa 65000 vergeben. Weitere Anfragen lägen vor. Gruschka rechnet aber nicht mit schnellen Einnahmen. Die Firmen hätten fünf Jahre Zeit für den Baubeginn. „Zudem dürfte die Abschreibung der Investitionen die Gewinne und die Gewerbesteuer erst mal mindern“, glaubt Gruschka. Allerdings muss die Stadt weitere Herausforderungen stemmen, etwa den vom Landratsamt geforderten Haushaltsausgleich. Dazu stehen wichtige Projekte an: Energetische Sanierung Kurhaus, Hochwasserschutz Bad Wörishofen, Zukunft des Klosters, Kinderhort, Dorfgemeinschaftshaus Schlingen, Feuerwehrhaus, Abwasseranlage Eisstadion, Lüftung Müller-Markt, Straßenunterhalt, Brandschutz oder die Schaffung preiswerten Wohnraums. „Dieser Haushaltsentwurf entspricht unseren Möglichkeiten“, sagte Gruschka. „Er spart, wo es verträglich ist und er investiert, wo es unsere Lebensqualität und Standortsicherung notwendig machen.“ Gleichzeitig betonte Gruschka: „Es ist nicht mein Haushalt, denn für die Schulden und das Nichthandeln im Abwasserbereich über Bürgermeister- und Stadtratsgenerationen hinweg bin ich nicht verantwortlich.“ Gemeinsam sei man nun aber der Stadt verpflichtet, nur das zähle. Er empfahl dem Stadtrat, dem Haushalt zuzustimmen. Die Beratungen werden heute um 18 Uhr im Rathaus mit der Liste der Investitionen fortgesetzt. Am Ende soll der Etat beschlossen werden.