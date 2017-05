2017-05-15 04:14:00.0

Mindelheimer bei der Casting-Show Schulfreunde sind sicher: Boen wird das Supertalent

Der elfjährige Gymnasiast Boen Ibraimi will die Jury der TV-Show mit seinem künstlerischen Talent überraschen Von Alf Geiger

Nervös? Nö! Lampenfieber? Ach was! Boen Ibraimi ist ganz cool. Vor allem, wenn der elfjährige Schüler des Maristenkollegs auf eine Bühne geht, dann kennt er keine Aufregung. Das will er jetzt auch einem Millionen-Publikum beweisen: Am Samstag, 20. Mai, fährt er mit seiner Mama Cenka Albiona nach München und nimmt dort am Casting für die RTL-Show „Das Supertalent“ teil.

Was bringt einen Elfjährigen dazu, sich für eine TV-Show zu bewerben? „Boen liebt die Sendung und hat in den vergangenen Jahren keine Folge verpasst“, sagt Cenka Albiona, die mächtig stolz ist auf ihren mutigen und talentierten Buben.

Er will den Pop-Titan überzeugen

Boen, der wie seine Mutter mazedonische Wurzeln hat, will die Jury um „Pop-Titan“ Dieter Bohlen gleich durch mehrere Talente davon überzeugen, dass er das Zeug zum Supertalent hat. Boen tanzt für sein Leben gern, hat schon mehrere Tanzkurse absolviert und einen Hip-Hop-Kurs absolviert. Doch das ist längst noch nicht alles: „Er kann auch wunderschön zeichnen“, sagt seine Mutter. Und seit vier Jahren spielt er Klavier.

Cenka Albiona weiß freilich auch, dass das alles wohl noch nicht den berühmten Unterschied ausmachen kann – daher wird Boen tanzen und zeichnen, um die Jury zu überzeugen. „Hoffentlich sind sie begeistert“, hofft der Elfjährige auf ein wohlwollendes Urteil der TV-Jury – allen voran wünscht er sich ein positives Urteil von Bruce, dem kultigen Jury-Mitglied an der Seite von Dieter Bohlen.

Er ist auf jeden Fall ein Gewinner

Auf die Unterstützung seiner Freunde und Mitschüler kann sich der Fünftklässler schon jetzt verlassen – egal, wie er beim Suptertalent abschneidet. Seine Schulfreunde sind sicher: „Boen wird Supertalent“. Und wenn doch nicht? „Dann ist er eben unser Supertalent“, sagt Mutter Cenka Albiona.