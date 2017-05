2017-05-08 04:14:00.0

Spezialitäten Schwabenwiese wird zum Schlaraffenland

Wie vielseitig „Essen auf Rädern“ sein kann, konnten Besucher beim ersten Mindelheimer Streetfood-Festival am Fuße der Mindelburg erleben – oder besser gesagt: probieren. Von Wilhelm Unfried

Wer gerne gut und viel isst, der musste am Wochenende auf die Mindeheimer Schwabenwiese. Die hatte sich in ein wahres Schlaraffenland verwandelt: Aus rund 20Buden und Trucks wurde Essen aus allen Herren Ländern serviert, vom „Herz nach indonesischer Art“ bis zu Burgern in allen Variationen und Größen. Von Thomas Burtscher kam die Idee und der Organisator war zufrieden mit dem ersten Mindelheimer Streetfood-Festival, auch wenn am Sonntag das Wetter nicht mehr so mitmachte.

Viele der Köche kennt Burtscher schon länger. Denn Streetfood gibt es schon seit einiger Zeit und habe seine Ursprünge im Raum Nürnberg, erklärte er. Warum also nicht einmal damit aufs Land, sprich Mindelheim, zu gehen? „Eine gute Idee“, fand auch ein Besucher. Wenn so etwas geboten werde, dann müsse man doch hingehen.

Auch Schwaben kamen auf ihre Kosten

Da soll noch einer sagen, der Schwabe esse nur, was er kenne. Schon kurz nachdem das Tor geöffnet wurde, strömten die Unterallgäuer auf die Wiese. Nun, auch Vorsichtige kamen auf die Kosten. Beim „Herr von Schwaben“ gab es alles, was die einheimische Küche bietet: Kässpätzle, Maultaschen und sogar Linsen mit Spätzle und Wienerle.

Wem das zu einfach war, der konnte sich gleich daneben bei „Indo-Meal“ mit Spezialitäten aus Indonesien in die weite Welt hinaus wagen. Das Essen wurde von zwei Frauen aus Jakarta zubereitet. Ihr Chef Christian Wagner hatte die Idee, als er wieder einmal geschäftlich in Asien zu tun hatte. Er ist Hobbykoch und begeisterter Testesser seiner Frau Noeky. Sein Tipp: Herz. „Dieses Essen gab es bei uns früher öfter“, erzählt er. Es sei leider vergessen worden. Die asiatischen Gewürze würden noch den richtigen „Pep“ liefern. Alternativ bot er Gemüsetopf an, ein Grundessen in Asien, das man mit den verschiedensten Fleischsorten verfeinern kann.

Und dann geriet man beim Rundgang unweigerlich in den Kreis der Fleischesser. Burger mit den tollsten Namen wie Brooklyn oder El Gringo warteten auf die Hungrigen. Und wer Fleisch pur und satt mag, der konnte sich an „Fackeln“ mit riesigen Stücken erfreuen. Daneben lernte man auch noch etwas: Steht der Begriff „Pulled“ beim Gericht, dann wird das Fleisch zuvor im eigenen Saft gegart, wie beim Pulled Pork Burger. Der Pulled Wild Burger ist übrigens das Lieblingsgericht von Organisator Burtscher. Die Wild-Spezialitäten kommen aus München. Nicht zu übersehen: die beliebten Kartoffelspiralen.

Natürlich gab es auch Süßes

Aber auch die Freunde der süßen Sachen kamen auf der Schwabenwiese auf ihre Kosten. Donuts, Crepes und Schokolade gab es in allen Variationen. Und natürlich auch was zu trinken. Und Live-Musik wurde ebenfalls geboten. Eben wie im Schlaraffenland, nur dort soll es das alles auch noch umsonst geben.

Organisator Thomas Burtscher zog eine erste Bilanz. „Die Anbieter waren mit der Organisation voll zufrieden“, sagte er. Und das Wetter sei bei Freilandveranstaltungen immer ein Problem, mit dem man leben müsse.