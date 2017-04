2017-04-27 00:35:42.0

Ausstellung Schwäbische Kunst – so vielfältig wie die Schwaben selbst

Im Kleinen Schloss in Türkheim hat Franz Epple 40 Künstler um sich geschart Von Maria Schmid

„Kunst kommt von Können“ Dieses geflügelte Wort ist wohl jedem bekannt. Es wurde im Jahre 1800 zum ersten Mal in Herders Kalligone erwähnt. Alles miteinander verbinden, das Können und das Kennen, zeigt der Türkheimer Grafiker und Diplom-Designer Franz Epple bereits seit vielen Jahren in den herausragenden Ausstellungen in seinen eigenen Räumen. Doch während des diesjährigen Türkheimer Töpfer & Kunsthandwerkermarktes und darüber hinaus, wird er seine Idee „Kunst aus Schwaben – Tradition und Moderne“ in die Tat umsetzen.

40 Kunstschaffende geben in den Räumlichkeiten im Kleinen Schloss eine Gemeinschaftsausstellung, in dem sie dort ihre Werke präsentieren. Mit dabei ist der Förderkreis Türkheim mit dem Vorsitzenden Manfred Schweigert. Schirmherr ist Bürgermeister Christian Kähler. Für die Organisation des Töpfer & Handwerkermarktes zeichnet Emil Mayer von Hand4Event verantwortlich.

Franz Epple möchte diesen Event auch in den kommenden Jahren immer zur Zeit des Töpfer & Kunsthandwerkermarktes etablieren. Die Gäste erwartet eine großartige Mischung aus Malerei, Grafik und Druckgrafik, Aquarelle, Zeichnung, Fotografie, bemalte Keramik und Skulpturen.

In dieser Ausstellung sind alle Altersstufen miteinander verbunden, und das auf hohem Niveau. Außerdem sollen auch ältere Generationen, verbunden mit der Moderne, somit auch frische junge Künstler mit dabei sein.

Franz Epple betont, es werde eine „aufklärende, welterklärende, provokante“, eine schöne Ausstellung. Mit dabei sind viele namhafte Künstler wie Jonas Hafner, ein bedeutender Grafiker und Radierer, der unter anderem auch einst in Düsseldorf bei Joseph Beuys studierte.

In der Zeit gelang ihm eine besondere Fotografie: Joseph Beuys ohne Hut! Das hatte Seltenheitswert. Die Bilder in Aquarell und Öl von Lambert van Bommel zeigen höchste Aquarellkunst. Es kommt Detlef Willand aus dem Kleinwalsertal, der hervorragende Holzschneidekunst präsentiert. Eduard „Edi“ Jäger ist im Januar dieses Jahres im Alter von 77 Jahren gestorben. Bis 1993 war er Kunstlehrer am Joseph-Bernhard-Gymnasium Türkheim.

So schuf er unter anderem die „Sieben-Schwaben“, die am Kreisverkehr die Menschen begrüßen. Ebenfalls vertreten ist der verstorbene Augsburger Fotograf Walter Käsmair. Er bevorzugte die Schwarz-Weiß-Fotografie, hat Kunstpädagogik studiert und als Autodidakt in der Fotografie Ruhm erlangt. Franz Epple hat für die Ausstellung klare Vorstellungen, wie es im Ausstellungskatalog für die Zeit von 2000 bis 2015 heißt: „Das ethische Gefühl, mit dem wir Menschen theoretisch betrachtet alle begabt sind, darf nicht verletzt werden durch die Kunst, die entstanden ist – was nicht heißt, dass nur den Optimismus bestärkende Kunst ausgestellt wird, im Gegenteil, auch das von Leid geprägte Innenleben eines Künstlers, das sich bildnerisch ausgedrückt hat.“

Vernissage am Freitag, 28. April, um 19 Uhr. Öffnungszeiten der Ausstellung jeweils von 11 bis 19 Uhr am Samstag, 29. April, und Sonntag, 30. April, Montag, 1. Mai; Samstag, 6. Mai, Sonntag, 7. Mai; Samstag, 13. Mai und Sonntag, 14. Mai.