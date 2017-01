2017-01-18 20:34:00.0

BRK in Mindelheim Sie bieten die richtige Hilfe in jedem Notfall

Das Rote Kreuz in Mindelheim ist gut aufgestellt und oft im Einsatz. Was die Helfer kritisieren Von Franz Issing

„Ich bin stolz darauf, dass es in Mindelheim so viele Menschen gibt, denen Humanität schon in die Wiege gelegt wurde und deren Engagement in unserer Stadt nicht mehr wegzudenken ist“, lobte Stephan Winter, der Vizevorsitzende des BRK-Kreisverbandes auch im Namen des Landrates die Mindelheimer Rotkreuzbereitschaften und deren ehrenamtliche Helfer.

BRK im Unterallgäu: Bürgermeister und Polizei zeigen sich beeindruckt

Der Bürgermeister würdigte auch die gute Zusammenarbeit der Rotkreuzler mit Feuerwehr und Polizei. „Dank ihres Zusammenwirkens“, so Winter, „können die Bürger in Stadt und Land sich darauf verlassen, dass sie rechtzeitig die richtige Hilfe bekommen.“

Beeindruckt von der Arbeit der „modernen Samariter“ zeigte sich auch Polizeichef Gerhard Zielbauer. Er erinnerte an die schrecklichen Verkehrsunfälle in der Region und sprach von „immer größeren Herausforderungen für Polizei und Hilfsorganisationen, die, wie er betonte, in Kooperation mit den Mindelheimer Rotkreuzlern „hervorragend bewältigt werden konnten“.

Wie für die Bereitschaftsleiterin Katharina Rauch ist auch für die 74 Aktiven (37 Frauen und ebensoviele Männer) das Ehrenamt die schönste Nebensache der Welt. Sie halfen 2016 bei ungezählten Notfällen. So berichtete Rauch bei der Jahreshauptversammlung im Rotkreuzhaus von 11 655 Stunden ehrenamtlichen Engagements. 17 Mitglieder der Bereitschaft waren im Rettungsdienst aktiv und opferten dafür 5955 Stunden ihrer Freizeit.

Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) wurde im vergangenen Jahr zweimal alarmiert. Sie war bei einem Brand in Gernstall im Einsatz und wurde an Weihnachten zur Bombenentschärfung nach Augsburg beordert.

Alle Hände voll zu tun hatte die Rettungswache. Deren Einsatzleiter Thomas Müller wusste 2016 25 haupt- und 32 ehrenamtliche Mitstreiter an seiner Seite, die zusammen 56 230 Stunden unterwegs waren.

Müller kritisierte besonders die Behinderung der Rotkreuz-Helfer bei schweren Unfällen durch Schaulustige, die, wie er sagte, oft mit Gewalt zurückgedrängt werden müssten und dadurch eine Versorgung der Patienten erschweren.

Gefahren durch Gaffer: Was die Helfer in Mindelheim besonders stört

Ein Dorn im Auge ist Müller auch die neue Notfall-Sanitäterausbildung. „Weil sie drei Jahre dauert und deswegen für große Personalnot sorgen wird“. Großgeschrieben wurde beim Roten Kreuz in Mindelheim die Aus- und Weiterbildung. Mit 749 Teilnehmern waren die 50 angebotenen Erste-Hilfe-Kurse gut besucht. Zudem leisteten bei 29 Veranstaltungen 47 Helfer Sanitätsdienst. Sie versorgten 94 Personen und waren 894 Stunden in Bereitschaft. Die BRK-Bereitschaft organisierte auch 24 Blutspendetermine in Mindelheim, Dirlewang, Pfaffenhausen und Kirchheim. Drei Helferinnen waren dafür 156 Stunden unterwegs.

Mehr als zehn Jahre hat der Mindelheimer Rotkreuz-Laden schon geöffnet. 22 ehrenamtliche Verkäuferinnen standen dort 1790 Stunden hinter der Ladentheke, berichtete Vroni Paul, der neue Mitarbeiterinnen stets willkommen sind. Gut angenommen wird auch der neue Rotkreuz-Laden in Bad Wörishofen, berichtete sie.

Viel Lob gab es auch für die 79 Mitglieder des BRK-Frauenarbeitskreises, der sich besonders um die Seniorenarbeit kümmern und mit vielfältigen Aktionen die Rotkreuzarbeit unterstützen. Erika Freuding, die Chefin des Arbeitskreises, bezifferte die Arbeitszeit ihrer „Mädels“ mit 6640 Stunden.

Die Aktivitäten der „Nachwuchsretter“ (Jugendrotkreuz) ließ Dagmar Rustler Revue passieren. Längst aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist auch die Ortsgruppe der Wasserwacht. Die zählt laut Roland Krug 38 Mitglieder und wächst weiter.

Wie bei Jahreshauptversammlungen der BRK-Bereitschaften üblich, wurden treue Mitglieder geehrt. So Michael Huber und Christian Schweighart (5 Jahre), Magdalena Schiegg (10 Jahre), Armin Reinold (15 Jahre), Claudia Ziegler (20 Jahre), Vroni Paul (30 Jahre) und Edeltraud Kirschner (35 Jahre).