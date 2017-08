2017-08-01 18:00:00.0

Finale Sie helfen mit Berührung

68 neue Pfleger verlassen die Ursberger Fachschulen.

Ursberg 68 Absolventen haben an den Ursberger Fachschulen für Heilerziehungs- und Altenpflege erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen und sind feierlich ins Berufsleben entlassen worden. Der Zeugnisübergabe voran ging ein Gottesdienst unter dem Motto „Touchscreen Mensch“. Pater Benedikt Grimm und Dozentin Barbara Bessler-Fehle nahmen das Thema „Berührung“ in den Blick. Wie ein Smartphone habe auch der Mensch eine „berührungssensible Oberfläche“. Heilerziehungs- und Altenpfleger arbeiteten in „Berührungsberufen“. So wie Jesus Menschen, um die andere einen großen Bogen gemacht hätten, durch Berührung geheilt habe, kümmerten sich auch die Absolventen um Menschen, die oft am Rand der Gesellschaft stünden. Berührung spiele dabei eine entscheidende Rolle. Sie könne schützen, Geborgenheit geben und heilsam wirken.

Bei der Zeugnisübergabe betonte Schulleiter Walter Gschwind die Bedeutung der Pflegeberufe für die Gesellschaft. Auch für das Dominikus-Ringeisen-Werk seien die frisch ausgebildeten Absolventen in Zeiten akuten Fachkräftemangels von enormer Bedeutung, sagte Personalleiter Michel Winter in seiner Ansprache. Es freue ihn, dass die meisten Studierenden im September eine Stelle im DRW antreten.

Dem schloss sich auch die neue Generaloberin der St. Josefskongregation Sr. Katharina Wildenauer an: „Ich habe Respekt vor Ihrer anspruchsvollen Berufswahl.“ Jonas Eidel dankte als Kurssprecher den Dozenten für die kompetente Begleitung während der Ausbildung. Wenn man sich für einen sozialen Beruf entscheide, dann gewiss nicht wegen hohen Gehaltsaussichten, geregelten Arbeitszeiten und Routine im Job. Vielmehr würden täglich neue Herausforderungen auf einen warten. Gleichzeitig dürfe man als Fachkraft seine Fähigkeiten und Kompetenzen nicht unter den Teppich kehren.

Insgesamt werden in Ursberg vier Ausbildungen angeboten. Heuer haben 38 Studierende die dreijährige Ausbildung zum Heilerziehungspfleger absolviert, 14 qualifizierten sich in der einjährigen Ausbildung zum Heilerziehungspflegehelfer. Zehn Absolventen starten nach ihrer dreijährigen Ausbildung als Altenpfleger ins Berufsleben, neun nach einer einjährigen Ausbildung als Pflegefachhelfer. (ml)

