2017-09-05 12:25:00.0

Bilanz Sie machen die Kneippstadt erlebbar

Stadtführungen werden immer beliebter. Neuerungen werden gut angenommen

Die Gäste-Information im Kurhaus hatte zur halbjährlichen Stadtführer-Besprechung eingeladen. „Diese Treffen sind so wichtig, da immer ein reger Informationsaustausch unter den Kollegen stattfindet und viele neue Ideen und Verbesserungsvorschläge entstehen“, so Anne-Rose Baumhämmel, die Leiterin der Gäste-Information.

Die Führerinnen und Führer leiteten auch in diesem Jahr schon unzählige Gruppen kompetent und herzlich durch die Bad Wörishofener Innenstadt, allein bis Juli 2017 schon 1894 Teilnehmer nur bei den Stadtführungen. Die Führungen haben sich insgesamt zu einem wichtigen Standbein in der Werbung für den Ort und Kneipp entwickelt, die Gäste-Information im Kurhaus setzt deshalb verstärkt auf Themenführungen.

In diesem Jahr wurden wieder viele Neuerungen ins Programm aufgenommen, zum Beispiel ein Indoor-Vortrag für jedes Wetter über „Bad Wörishofen & Kneipp“ , dieser kommt gerade bei größeren Gruppen sehr gut an. Speziell zum Jubiläumsjahr „950 Jahre Wörishofen“ wurde mit großem Aufwand eine neue Stadtführung „Wörishofen einst & heute“ konzipiert, bei der Stelen mit historischen Fotoaufnahmen von den besonderen und wichtigen Standorten Bad Wörishofens an diesen historisch bedeutenden Orten aufgestellt wurden. Gerade die historischen Aufnahmen kommen bei den Gästen und Einwohnern so gut an, dass schon vielfach der Wunsch geäußert wurde, diese dauerhaft im Ort zu installieren.

Ein weiteres Highlight ist die neue Mitmachführung speziell für Kinder. „Auf einem Spaziergang durch Bad Wörishofen sowie einem Stück des Kurparks wird dabei spielerisch Wissen über die Stadt, Sebastian Kneipp und seine fünf Elemente vermittelt“, erklärt Anne-Rose Baumhämmel. Die aktive Einbeziehung der Kinder und das Sammeln praktischer Erfahrungen vor Ort sollen helfen, Zusammenhänge zu verstehen.

Gefördert werden dabei auch das genaue Hinsehen und die Aufmerksamkeit. Seit Mai haben sich schon 156 Kinder mit viel Spaß auf die Suche begeben, sich bei einer Kneipp-Anwendung versucht, Natur gekostet oder im Kurpark ihre Sinne getestet. Am Donnerstag, 7. September, findet die nächste öffentliche Mitmach-Erlebnisführung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Steinbrunnen vor dem Kurhaus.