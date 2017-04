2017-04-13 11:52:00.0

Ausstellung Sie sind nicht nur Sehnsuchtsorte

Im Foyer des Unterallgäuer Landratsamts ist eine Fotoausstellung mit Bildern aus ganz Schwaben zu sehen. Ihr Thema: Flüsse und Seen. Von Manuela Frieß

Ein Sonnenuntergang am See oder eine Langzeitbelichtung eines romantischen Wasserfalls im Wald: Fotomotive am Wasser sind auch bei Hobbyfotografen äußerst beliebt. Doch nicht nur die Urkraft Wasser, die sich in ganz Schwaben von der Eiszeit bis heute ihren Weg in zahlreichen Bächen und Flüssen nach Norden bahnt, ist in der Ausstellung zu sehen. „Hier sind auch viele Bilder, die das Eingreifen des Menschen in diese Landschaft zeigen“, betonte Bezirksheimatpfleger Peter Fassl in seiner Einführung zur Ausstellung.

Vor allem das Siegerbild: eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die unter einer Stahlbetonbrücke aufgenommen wurde und fast schon bedrückend wirkt, stimmt eher nachdenklich. Aber auch die Technik an den Bächen und Flüssen wird als Unterthema in der Ausstellung verarbeitet. Fassl betont, dass gerade der Reichtum an Wasser eine fast kostenlose Energiequelle darstellte, die der Region in den vergangenen Jahrhunderten sehr viel wirtschaftliche und industrielle Kompetenz verschaffte. „Ein Vorsprung gegenüber flachen Regionen, der noch heute sichtbar ist.“

Die Ausschreibung des Bezirks im Jahr 2014 hatte eine hervorragende Resonanz, über 1700 Bilder von mehr als 250 Fotografen wurden für den Fotowettbewerb eingesandt. Aus diesen Fotos wurden sechs Themenfelder gebildet: Technik am Fluss, Flora und Fauna, Mensch und Wasser, Gewässer als prägendes Element, Detailaufnahmen und die Gefährdung der Natur. Hausherr Hans-Joachim Weirather bedankte sich beim Bezirk dafür, dass diese wunderbare Ausstellung nun auch im Unterallgäu zu sehen ist. „Das Thema ist nah an der Gegenwart, wie die aktuellen Debatten über Hochwasserschutz oder Umweltverschmutzung zeigen“, meint der Landrat, auch die große Anzahl an Besuchern bei der Ausstellungseröffnung sei dafür ein guter Gradmesser.

Verblüffend übrigens, dass auf über zwei Dritteln der eingesandten Fotografien die ästhetische Seite von Flüssen und Seen zu sehen war und zur Einsendung für den Wettbewerb gewählt wurde – was keine Abbildung der Realität darstellt. Fassl mahnt, diese Sehnsucht der Bevölkerung nach einer intakten Landschaft ernst zu nehmen und die Natur unbedingt zu schützen.

Öffnungszeiten Die Wanderausstellung des Bezirks „Flüsse und Gewässer in Schwaben“ ist im Foyer des Landratsamtes noch bis Freitag, 12. Mai, zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Diese sind jeweils Montag bis Donnerstag, von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr.