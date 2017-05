2017-05-16 18:00:00.0

Mobilität Sie stromern wieder

Die E-Mobil-Tour will zum zweiten Mal für Elektromobilität werben. Wir verlosen drei Plätze am Steuer eines E-Autos Von Sandra Baumberger

Lisa Steber und Thomas Scharpf haben eine Mission: Weil sie selbst begeisterte Fahrer von Elektroautos sind, wollen sie auch möglichst viele andere von dieser Art der Fortbewegung überzeugen. Deshalb haben sie 2014 die Interessensgemeinschaft zur Förderung der Elektromobilität im Unterallgäu, kurz Ifeu, gegründet und deshalb organisieren sie nun schon zum zweiten Mal eine E-Mobil-Tour durch das Unterallgäu. Sie führt am Sonntag, 18. Juni, im Rahmen der ersten Unterallgäuer Mobilitätstage von Weiler bei Eppishausen über Mindelheim, Bad Wörishofen und Kaufbeuren nach Ketterschwang.

Mitmachen kann jeder Fahrer eines elektrischen oder teil-elektrischen Fahrzeugs, vom Pedelec bis zum Elektro-Bus. Schließlich, so die Veranstalter, wollen sie die ganze Bandbreite der Elektromobilität zeigen. Wer kein eigenes Fahrzeug besitzt, kann sich als Beifahrer für die Tour anmelden. Lisa Steber und Thomas Scharpf organisieren dann einen Platz in einem der Fahrzeuge. Drei Lesern der Mindelheimer Zeitung und jeweils bis zu drei Mitfahrern stellen die Lech-Elektrizitätswerke außerdem je ein Elektroauto zur Verfügung: In einem BMW i3 RE, einem Renault Zoe und einem Kia Soul können sie das Fahrgefühl selbst erleben.

„Wenn man einmal elektrisch gefahren ist, ist man infiziert“, schwärmt Thomas Scharpf und prophezeit: „Dann hat man an einem normalen Auto keinen Spaß mehr.“ Auch Lisa Steber möchte das „total entspannte Fahren“ nicht mehr missen und weiß es zu schätzen, dass ihr Auto weder Lärm noch Feinstaub produziert.

Die Reichweite ist für beide kein Problem – und soll es auch für die Teilnehmer der rund 80 Kilometer langen Tour nicht sein: An jeder Station können sie den Akku ihres Gefährts kostenlos laden. Interessierte haben bei den Stopps auf dem Mindelheimer Marienplatz (10.30 bis 11.30 Uhr), am Busbahnhof in Bad Wörishofen (12 bis 13 Uhr) in der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren (13.30 bis 14.30 Uhr) und am Landgasthof Brem in Ketterschwang (ab 15 Uhr) außerdem Gelegenheit, sich rund um das Thema Elektromobilität zu informieren und einen Blick in und auf die Fahrzeuge zu werfen. Schirmherr ist Landrat Hans-Joachim Weirather, vertreten durch Stephan Winter.

Schnelligkeit spielt bei der Tour übrigens keine Rolle. Preise gibt es stattdessen für Besonderheiten wie das größte Fahrzeug oder die längste Anfahrt. Die Teilnehmer treffen sich um 8 Uhr bei Öko-Haus Steber in Weiler, wo sie sich zunächst mit einem Brunch stärken. Um 10 Uhr startet dann die Tour, die für die Teilnehmer laut Scharpf an jeder Station ein kleines Schmankerl bereithält. Wer mitmachen will, kann sich bis Samstag, 20. Mai, per E-Mail an info@i-feu.de wenden oder sich über www.i-feu.de anmelden.

Gewinnspiel Wenn Sie selbst einmal kostenlos Elektroauto fahren wollen, schreiben Sie uns in ein bis zwei Sätzen, warum. Senden Sie Ihre Antwort sowie Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Kontakt-Telefonnummer entweder per E-Mail an die Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: „E-Mobil-Tour“), per Fax an die Nummer 08261/9913-27 oder per Post an Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim. Einsendeschluss für die Verlosung ist Freitag, 27. Mai, 12 Uhr.