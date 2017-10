2017-10-10 00:35:25.0

Handwerk II Siegreiche Schwaben

Die Handwerkskammer feiert ihre Sieger. Drei davon stammen aus der Region

„Made in Germany. Das Original“ lautete das Motto der schwäbischen Abschlussfeier des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks. Motivation, Einsatz und Kreativität für das Handwerk und den eigenen Beruf stellte Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben (HWK), in den Mittelpunkt seiner Begrüßung und gratulierte den 59 Junghandwerkern zum Kammersieg.

Unter ihnen sind auch Menschen, die im Unterallgäu leben oder arbeiten. Unter den Feinwerkmechanikern hat sich Maximilian Schauer aus Balzhausen durchgesetzt; er arbeitet bei der Wanzl Metallwarenfabrik in Kirchheim. Überzeugen konnte auch der Buchloer Tassilo Pöllath. Er arbeitet als Steinmetz und Steinbildhauer bei Dietmar Knacker in Mindelheim. Der Ettringer Florian Schorer wurde ebenfalls ausgezeichnet. Der Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstechnik verdient sein Geld bei Metallbau Renner in Schwabmünchen.

ANZEIGE

„Freude an der Arbeit entwickelt sich durch eigene Motivation gepaart mit Kreativität, den richtigen Rahmenbedingungen und Vorbildern“, sagte Wagner und lobte sowohl Ausbilder als auch Kammersieger. Letztere hatten in einem spannenden Wettbewerb ihr handwerkliches Können in der Praxis unter Beweis gestellt. HWK-Präsident Hans-Peter Rauch verglich die Leistung der jungen Handwerker mit dem Fußball: „Mit ihrem Kammersieg spielen Sie jetzt in der ersten Liga. Sie haben weitergemacht, um noch mehr zu erreichen und sich abzuheben von allen anderen. Sie sind mit Ihrem Ehrgeiz in die Nachspielzeit gegangen. Sie wollten das Spiel gewinnen und sich für die Leistung über mehr als 90 Minuten belohnen.“ Die Liste der diesjährigen Sieger, 18 Frauen und 41 Männer, zeigt die ganze Bandbreite im schwäbischen Handwerk.

Am Leistungswettbewerb konnten sich Nachwuchshandwerker bis 25 Jahre beteiligen. Zur Teilnahme gemeldet wurden Absolventen der Gesellen- und Abschlussprüfungen, die die beste praktische Prüfungsarbeit in ihren Bezirken abgelegt hatten. Während bei manchem Gewerk das Gesellenstück für den Wettbewerb bewertet wurde, mussten in anderen Berufen, beispielsweise bei den Friseuren oder im Bau- und Nahrungsmittelhandwerk, zusätzlich Arbeitsproben gefertigt werden. Die Kammersieger können jetzt an weiteren Berufswettbewerben teilnehmen. Die nächsten Ebenen sind der Landeswettbewerb und der Bundeswettbewerb. (mz)