2017-09-30 20:00:00.0

Arbeitsmarkt im Unterallgäu Silbermedaille für das Unterallgäu

Der Landkreis hatte im September die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland.

Das Unterallgäu ist spitze – zumindest, was die niedrige Arbeitslosigkeit betrifft. Deutschlandweit hatte der Landkreis im September die zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller Kreise und kreisfreien Städte. Der Wert ist im September um 0,3 Prozentpunkte gesunken auf 1,7 Prozent.

Nach Angaben der Agentur für Arbeiten hatten im September 1359 Unterallgäuer keinen Job. Davon waren 207 unter 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen betrug damit zwei Prozent. 479 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,6 Prozent aller Erwerbspersonen. Mit diesem drittniedrigsten Wert in ganz Deutschland ist das Unterallgäu auch hier spitze.

ANZEIGE

Legt man den Fokus auf das ganze Allgäu, gibt es auch hier Positives zu vermelden. „Über 1600 Menschen sind dieses Mal weniger arbeitslos als im September des vergangenen Jahres“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Insgesamt waren etwas mehr als 9200 Allgäuer arbeitslos gemeldet. Sowohl zum August wie auch zum September des Vorjahres bedeutete das eine Verbesserung, denn gut 700 beziehungsweise 1600 Kräfte weniger waren von Arbeitslosigkeit betroffen. Dementsprechend sank die Arbeitslosenquote auf 2,5 Prozent.

Parallel setzte sich der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften weiter fort. Im September stellten Betriebe insgesamt mehr als 7500 Stellen zur Verfügung, allein knapp 1500 kamen neu zur Besetzung herein.

Die günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes setzte sich in allen Wirtschaftsräumen des Agenturbezirks fort. In allen Regionen des Allgäus lag das aktuelle Ergebnis unter dem Vergleichswert des Vorjahres. In der Mehrzahl der Regionen steht aktuell bei der Arbeitslosenquote eine Zwei vor dem Komma. Als Spitzenreiter im Allgäu erreichte der Wirtschaftsraum Mindelheim sogar 1,9 Prozent – übrigens derselbe Wert, den die Region bereits im Juni erreicht hatte. (mz, home)