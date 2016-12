2016-12-31 00:33:32.0

Party Silvester-Luxus auf den letzten Drücker

Bad Wörishofens Spitzenköche geben Last-Minute-Tipps für eine gelungene kulinarische Überraschung – und verraten, was heute bei den pompösen Gala-Abenden in den besten Häusern auf die Teller kommt Von Franz Issing

„Und was machst du an Silvester?“ Schon Wochen vor dem Jahreswechsel hört man immer wieder diese Frage. Bei den meisten läuft es auf eine feuchtfröhliche Hausparty oder eine stilvolle Feier mit Gala-Menü in einem Nobelrestaurant hinaus. Während die einen zu Hause die Korken knallen lassen und Raketen in den nächtlichen Himmel schießen und das neue Jahr im Kreise der Familie oder mit Freunden begrüßen, lassen es sich andere heute Abend bei einem Festessen oder Ball gut gehen. Und dann sind da noch die Silvestermuffel, die bis Mitternacht vor dem Fernseher hocken, dann die Rolläden herunterlassen, sich Stöpsel in die Ohren stecken und ins neue Jahr hinüberschlafen.

In Bad Wörishofen sind der Feierlaune keine Grenzen gesetzt. So wartet auf die etwa 300 Gäste des Fünf-Sterne-Hotels „Der Sonnenhof“ sowohl ein köstliches Büffet, wie auch ein Sechs-Gänge-Gala-Menü, das seinem Namen alle Ehre macht und Feinschmeckerherzen höher schlagen lässt. Sieben „Meister am Herd“ und drei Aushilfsköche locken mit Gaumenkitzlern, wie Pommerschem Dry Aged Rinderfilet, Pe‘riquex Trüffel auf buntem Wintergemüse. Das Ganze endet mit einem „süßen Feuerwerk für die Sinne“. Für Leute, die das vergangene Jahr zu Hause mit exklusiven Leckereien begrüßen wollen, hat Küchendirektor Jörg Richter einen kulinarischen Tipp, der sich auch heute noch schnell umsetzten lässt. „Pikante Garnelen-Röllchen“, die man warm oder kalt servieren kann, empfiehlt er für den kleinen Hunger zwischendurch.

Mit „Roastbeef-Röllchen“ als Fingerfood würde Julian Hadamik, Küchenchef im Vier-Sterne-Superior-Hotel „Residence“, die Gäste einer privaten Silvesterfeier verwöhnen. Auch der junge Kochkünstler hat am letzten Abend des alten Jahres alle Hände voll zu tun. Muss Hadamik mit fünf seiner Kollegen doch für mehr als 100 Personen ein ausgefallenes Gala-Büfett anrichten.

Küchenmeister Peter Hampp vom Fünf-Sterne-Hotel Chateau „Fontenay“ empfielt Daheimgebliebenen als „Gesellschaftsspiel“ ein Käse- oder Suppenfondue. Viel hält er auch vom Klassiker bei privaten Feten: Von kleinen mit Fisch, Fleisch, Käse oder Wurst belegten Häppchen, für die Pumpernickel oder Baquette als Grundlage dienen. „Damit kommt man als Gastgeber immer an“, weiß er und nennt auch Vorteile: „Häppchen kann man lange vorher belegen und die bleiben bis zur Party frisch“.

Bei den Hotelgästen im „Fontenay“ punktet Peter Hampp heuer aber lieber mit einem Sechs-Gänge-Menü, zu dessen Entree „Gebratene Gänsestopfleber auf Birnen-Senfragout mit Saute vom Kalbsbries an Cumberlandsauce und Brioke“ gereicht werden und das lukullisch wie begonnen mit einem Mohnparfait im Marzipanmantel auf Pralinensauce sowie Mandelkuchen mit Honigespuma im Brandy-Snop ausklingt.

Die Erfahrung hat den Küchenmeister gelehrt, dass die Gäste, wie früher üblich, sich nicht mehr bis weit nach Mitternacht im Restaurant vergnügen, sondern nach Mitternacht nach Hause aufbrechen, wo Partytime bis in die frühen Morgenstunden angesagt ist. Und während Hampp gerade eine „Consomme double“ anrührt, verrät er, dass er selbst alles gerne isst, was gut zubereitet ist, aber schwarzen Kaffee kategorisch ablehnt. „Das ist für mich eine Brühe aus verbrannten Bohnen“, scherzt er.