Jubiläum „Singen hält jung“

Treue Sänger der Liedertafel Dorschhausen plaudern zum 70-jährigen Bestehen aus dem Nähkästchen Von Thessy Glonner

Theodor Vogler ist 94 Jahre alt – und damit noch älter als der Verein, dem er so lange die Treue hält. Mit einem verschmitzten Lächeln sagt er: „Je älter man wird, um so schöner wird man. Da sieht man doch, wie das Singen jung erhält.“ Seine Frau habe er auch durch den Gesang kennengelernt und sich sofort – als er ihre Stimme hörte – in sie verliebt, erzählt Vogler.

„Die Liebe zur Musik hält uns bis heute verbunden.“ Verbunden sind beide auch der Liedertafel Dorschhausen, die heuer 70 Jahre alt wird. 64 Jahre davon singt Anton Wörz bereits dort mit. Aus einem breitgefächerten Fundus trägt er beim Festabend in der Forelle zwischen den klangvollen Musiktiteln mit bewundernswerter Bühnenpräsenz Gedichte von nachdenklich bis heiter und gaudimäßig vor.

An diesem Abend erntet er für „Die Fastenzeit“ großes Schmunzeln, doch speziell berührt scheinen die Gäste bei seinem guten Rat: „Leb’ von der Erinnerung“. Herbert Siegel, Gruppenchorleiter der Gruppe Frundsberg im Sängerkreis Unterallgäu, bringt es in seiner Glückwunschrede für die Liedertafel auf den Punkt: „Singen ist Leben, Singen ist Freude, Singen ist Liebe, öffnet das Herz“, zitiert er die Übersetzung des weltbekannten „Morning has broken“. Stolz und Freude strahlt der seit 2006 amtierende Vorsitzende Johann Ambos bei der Begrüßung zum Festabend aus. Der beliebte Männerchor unter souveräner Leitung von Siegfried Guggemos und Begleitung auf dem Klavier von Birgitta Spitzl, präsentiert dort ein äußerst anspruchsvoll zusammengestelltes Programm, in das herrlich passend der Grand Prix Eurovisions Titel von 1969 „Hey, das ist Musik für Dich“ eingebaut war.

Als Dorfschneider Modestus Schwarz am 17. Oktober 1947 den Verein gründete, waren seinem Aufruf 13 Männer aus Dorschhausen und Umgebung gefolgt. Der singende Schneider hätte sich wohl nie träumen lassen, wie erfolgreich sich „seine“ Liedertafel die nächsten 70 Jahre entwickeln würde. Sein Amt wurde von Benedikt Müller (1948 bis 1958), Hans Ambos (1958 bis 1991), Werner Oberstaller (1991 bis 2003) und Siegfried Guggemos (2003 bis 2006) weitergeführt. Chorleiter waren bis zur Übernahme durch Siegfried Guggemos 1991: Ferdinand Kriegelsteiner (1947 bis 1948), Christian Lutz (1948 bis 1950), Ferdinand Bayerle (1950 bis 1952) und Theodor Vogler (1952 bis 1991).

Johann Ambos wird aktuell unterstützt vom Zweiten Vorsitzenden Wolfgang Guggemos, Schriftführer Anton Guggemos und Kassierer Armin Wilbiller.

Der Verein mit seinen 17 aktiven und sieben fördernden Mitgliedern sieht es als immerwährenden Auftrag an, nach dem Motto „Freude am Singen, das deutsche Liedgut erhalten und mit gemeinsamen Unternehmungen fester Bestandteil des Dorfes zu sein“.

Siegel zeichnete Bernhard Oberstaller für 25 Jahre „zuverlässigen Sänger im 2. Bass“ aus, und Siegfried Guggemos wurde für 25 Jahre Chorleitung geehrt.

Die idealen Gäste zu diesem ganz besonderen Fest waren die „Picobellos“. Auch sie sorgten mit ihrem spektakulären Auftritt, dafür, dass das 70. Wiegenfest der Liedertafel Dorschhausen in die Vereinsgeschichte eingehen wird.