2017-08-24 18:00:00.0

Musik Singoldsand Festival startet am Wochenende

Mehr als 100 Helfer bereiten das Event in Schwabmünchen vor.

Der Sand ist bereits da und auch die Wetterprognosen für das Wochenende stimmen. Bis zu 30 Grad melden die Meteorologen für Freitag und Samstag. Beste Voraussetzungen also für das Singoldsand Festival in Schwabmünchen, das auch zahlreiche Besucher aus dem Unterallgäu anzieht. Man rechnet mit rund 8000 Besuchern. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, haben sich mehr als 100 ehrenamtliche Helfer mächtig ins Zeug gelegt. „Das ganze Team erlebt diese Tage vor dem Festival als etwas ganz Besonderes“, sagt Sebastian Baiter, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Am meisten beeindrucke es das Team immer wieder, wie es eine Horde junger kreativer Menschen in gemeinsamer Anstrengung schafft, etwas Großes für eine Kleinstadt und die ganze Region auf die Beine zu stellen. Das Festival ist so gut wie ausverkauft, es gibt nur noch Tageskarten für den Freitag.

Hier ein Überblick über das Programm:

I Freitag, 15.30 Uhr

lLouis Lonesome & The Walking Dead, Strandbühne: Hämmernde Drums und eine psychedelisch rufende Stimme: Der richtige Opener für Headbanger.

I Freitag, 16 Uhr

lDillitzer, Seebühne: Absurd und stimmig, mitreißend und wahnwitzig: Indie-Rock, entstaubte Gassenhauer und Balkaneskes.

I Freitag, 16.30 Uhr

lEndlich Blüte, Strandbühne: Die vier Augsburger sind sowas wie der lokale und überregionale Indie-Geheimtipp schlechthin.

I Freitag, 17 Uhr

lEin Quantum Horst, Seebühne: Eine Trompete, eine Posaune, ein Cajón und die streunerhafte Gesangsstimme – was für ein schöner Horst!

I Freitag, 17.45 Uhr

lGurr, Strandbühne: Andreya Casablanca & Laura Lee Jenkins nennen ihre Musik selbstironisch „First Wave Gurrlcore“.

I Freitag, 18.30 Uhr

lDjango S, Seebühne: Ein Mix aus Ska, Rock’n’Roll, Mundart, Balkan Beats und bairischer Lässigkeit.

I Freitag, 19.15 Uhr

lBalbina, Strandbühne: Deutscher Pop mal ordentlich umgekrempelt.

I Freitag, 20 Uhr

l45Acidbabies, Seebühne: Aus Utrecht in den Niederlanden kommt dieser raue Haufen und spielt Garage-Electro-Punkpop

I Freitag, 20.45 Uhr

lFM Belfast, Strandbühne: Die Truppe aus Island zieht mit ihren ultra-ansteckenden positiven Vibes samt Electro-Pop-Gaudi-Maschinerie die Mundwinkel nach oben.

I Freitag, 22 Uhr

lKœnig, Seebühne: Er spielt vom Schwarzlicht-Thron aus eigener Hand für das Wohl seines Festivalvolkes.

I Freitag, 23 Uhr

lVon Wegen Lisbeth, Strandbühne: Erwachsener aber deswegen nicht weniger spaßiger Sound, der oberflächlich und unpräzise als Indie-Pop/Rock beschrieben werden könnte.

I Freitag, 23.30 Uhr

lBaal, Seebühne: Matthias Dräxler und Matthias Schüll geistern schon länger in der Münchner Club-Szene herum. Sie spielen Deep House voller Mystik und Spiritualität.

I Samstag, 15.30 Uhr

lRhizomatique, Seebühne: Vier Nerds aus Berlin und Dresden auf intergalaktischer Mission: Tanzen, Tanzen, Tanzen!

I Samstag, 16.30 Uhr

lRoberto Bianco & Die Abbrunzati Boys, Standbühne: Auch an der Singold liebt man Grappa und Gelato. Für noch mehr Italo-Stimmung sorgen Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys.

I Samstag, 17 Uhr:

lBlack River Delta, Seebühne: Drei Schweden mitdunklem BlueGrass

I Samstag, 17.45 Uhr

lWunderwelt, Strandbühne: Die Gewinner des „Band des Jahres“-Contest in Augsburg 2015 spielenIndie und Pop.

I Samstag, 18.30 Uhr

lNugat, Seebühne: Der 18-Jährige DJ experimentiert mit Sounds von Hip-Hop über Pop bis Elektro.

I Samstag, 19.15 Uhr

lDOTA, Strandbühne: Dota Kehr ist Liedermacherin und singt Klartext.

I Samstag, 20.15 Uhr

lSan Antonio Kid, Seebühne: Vier Augsburger, die im Geiste im Südwesten Amerikas daheim sind.

I Samstag, 21 Uhr

lKlischée, Strandbühne: Damit das Publikum wirkt wie bunt umherwirbelnde Gummibälle geben Klischée alles. In ihrer Liveshow haben sie sich losgelöst vom puren Electro-Swing ihres ersten Albums.

I Samstag, 22 Uhr

liLLBilly HiTEC, Seebühne: iLLBiLLY HiTEC verschmelzen live Instrumente und Elektronik mit dicken Bässen, Offbeats und eingängigen Melodien.

I Samstag, 22.45 Uhr

lKäptn Peng & die Tentakel von Delphi, Strandbühne: Philosophisches Wirrwarr und musikalisches Aerobic fürs Gehirn

I Samstag, 23.30 Uhr

lYamanu & Samoa, Seebühne: Zwei Penzberger DJs mit dem besonderen Sound irgendwo zwischen Afro und Cosmic