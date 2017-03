2017-03-22 00:38:30.0

Skyline Park präsentiert Neuheiten

Pre-Opening am Wochenende

Vorgezogene Saisoneröffnung im Allgäu Skyline Park: Am kommenden Wochenende 25./26. März startet der Allgäu Skyline Park bereits eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart mit einem großen Pre-Opening in die Saison 2017. Frühlingshafte Temperaturen laden zu einem Erlebnisausflug in den Familien- und Freizeitpark ein. Fünf der sieben Neuheiten werden bereits geöffnet sein. Als besonderen Bonus erhalten alle Besucher an diesem Wochenende einen Fünf-Euro Wertgutschein für die freie Verwendung im Park. (mz)