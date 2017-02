2017-02-13 04:07:00.0

Erste-Hilfe-Kurs in Mindelheim So einfach kann jeder Leben retten

Wie die Malteser Ersthelfer fit machen. Mit der Notnummer 112 ist es nicht getan Von Johann Stoll

Wie lange ist es bei Ihnen her? 30 Jahre? 40 Jahre? Oder sogar noch länger? Einen Erste-Hilfekurs hat fast jeder schon einmal absolviert, oft kurz vor der Führerscheinprüfung. Das war es dann auch für die meisten. Kommt so jemand als Erster an einen Unfallort, reagieren oft Ratlosigkeit und fatales Nichtstun, wie Rettungskräfte und Polizei immer wieder beklagen. Dabei ist Leben retten mit ein paar geübten Handgriffen kein Hexenwerk.

Bis der Rettungsdienst bei einem Unfall vor Ort ist, verstreicht wertvolle Zeit. Nicht länger als zwölf Minuten sollte es dauern. Dieser Wert wird aber in Bayern im Schnitt nur in 80 Prozent der Fälle erreicht. Und selbst diese zwölf Minuten können viel zu spät sein, wenn ein Verletzter beispielsweise falsch liegt und an seinem Erbrochenen zu ersticken droht oder die Atmung ausgesetzt oder ein Patient einen Schlaganfall erlitten hat. Da muss schnell geholfen werden, von jedem.

ANZEIGE

Der Malteser Hilfsdienst hat deshalb für 55-Jährige und Ältere einen Auffrischungskurs in Erster Hilfe angeboten. Das Interesse war so groß, dass gleich zwei Lehrgänge parallel angeboten werden konnten. Vor allem Frauen nutzen die Gelegenheit, sich drei Stunden lang in Erster Hilfe fit zu machen. Ausbilder Peter Ullrich legte dabei vor allem Wert aufs Üben.

Die ersten fünf Minuten sind entscheidend, betont er. Wer da keinen Sauerstoff abbekommt, dessen Gehirn wird unweigerlich geschädigt. Drei Wochen ohne Nahrung kann der Mensch aushalten, drei Tage ohne Flüssigkeit, aber nur drei Minuten ohne Sauerstoff bei einem Herzstillstand.

Ersthelfer müssen helfen. Wer nichts tut, macht sich strafbar. Sie sind übrigens versichert über die Gemeindeunfallversicherung. Wer sich also seinen teueren Anzug beim Einsatz ruiniert, bekommt diesen ersetzt oder gereinigt. Retter haben sogar Anspruch auf psychologische Hilfe, sagt Ullrich.

Und dann spielte die zehnköpfige Gruppe verschiedene Einsatzlagen durch.

Verkehrsunfall:

Ein Helfer kommt im Auto außerorts zu einem Unfall. Er zieht sich Warnweste über, aktiviert die Warnblinkanlage, stellt Warndreieck auf und streift sich zur eigenen Sicherheit Latex-Handschuhe aus dem Verbandskasten über die Hände. Der Patient könnte theoretisch ja auch an der Immunschwächekrankheit leiden.

Soforthilfe:

Wenn zwei und mehr Helfer an den Unfallort kommen, kümmert sich der eine um den Verletzten, während der andere die 112 am Handy wählt. Wer allein ist, ruft sofort die 112 an und kümmert sich schnellstmöglich um den oder die Verletzten. Damit wird der Rettungsdienst alarmiert. Durchgegeben wird der eigene Name, wo etwas geschehen ist, was passiert ist, wie viele Menschen verletzt sind und welcher Art die Verletzungen sind. Wichtig: Danach nicht sofort das Gespräch beenden, sondern auf Rückfragen warten.

Grundregel: Wer schreit, ist nicht wirklich lebensbedrohlich verletzt. Zuerst kommen die dran, die bewusstlos sind. Dabei wird zuerst geprüft, ob ein Bewusstloser atmet. Das geschieht am besten, in dem man seine Wange an die Nase des Verletzten hält. Wenn da nichts zu spüren ist, ist Eile geboten.

Reanimation:

mit der Herz-Lungen-Massage. Patient muss auf festem Untergrund auf dem Rücken liegen. Oberkörper frei machen, Druckpunkt in der Brustmitte suchen, linke Hand darauf legen und 30 mal zügig von oben mit der rechten nach unten pumpen. Danach sollte der Patient zweimal am besten durch den Mund beatmet werden, sagt Ullrich. Wer nicht beatmen mag, kann darauf verzichten. Dann geht die Druckmassage von vorne los. Das Ganze bis zu 100 Mal.

Weil das immens anstrengend sein kann, sollten sich Helfer abwechseln bis der Rettungsdienst am Unfallort ist.

Stabile Seitenlage:

Gehört davon hat jeder schon, aber wie sie genau aussieht, war nicht mehr allen in dem Lehrgang präsent. Patient liegt auf dem Rücken. Sein rechter Arm wird nach hinten parallel über den Kopf gelegt. Der linke Arm wird mit dem Handrücken an die rechte Wange des Patienten angelegt. Dann wird der Patient so gedreht, dass der Kopf auf der linken Hand zu liegen kommt. Wichtig dabei: Der Kopf muss überstreckt sein und der Mund etwas nach unten zeigen, damit der Verletzte nicht an Blut oder Erbrochenem ersticken kann. Die Beine auf den Boden legen, weil sonst Thrombosegefahr besteht.

Defibrillator:

Mithilfe dieses Gerätes kann die Herzaktivität stimuliert werden. Zwei Elektroden werden an die Brust gelegt. Auch hier kann nichts schief gehen. Der Defi erklärt dem Helfer Schritt für Schritt, was er tun muss.

Am Ende fühlten sich alle gut vorbereitet für den Fall der Fälle, die zu 80 Prozent übrigens das eigene Umfeld betreffen. Im Haus, in der Nachbarschaft, bei Freunden, in der Familie und am Arbeitsplatz kommt es zu den meisten Notfällen, wo Ersthelfer gefordert sind.

Termin Der nächste Auffrischungskurs in Erster Hilfe findet bei den Maltesern in Mindelheim am Freitag, 3. März, von 13.30 bis 17.30 Uhr statt. Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 08261/6122