2017-09-20 09:00:00.0

Unterricht So gemütlich lernt es sich im Container

Weil die Grundschule gerade Handwerker im Haus hat, müssen sechs Klassen ausweichen. Warum das kein Problem ist. Von Johann Stoll

Die Grundschule Mindelheim erlebt derzeit einen Umbau am lebenden Objekt. Weil eines der drei Häuser von Grund auf saniert werden muss, der Unterricht aber seit gut einer Woche wieder läuft, müssen in diesem Schuljahr sechs Schulklassen ausgelagert werden. Dazu hat die Stadt extra Container angemietet, in dem die Kinder unterrichtet werden.

Mindestens bis Pfingsten 2018 werden die Container benötigt. Möglicherweise werden die Kinder aber auch das ganze Schuljahr über in diesen Ausweichräumen unterrichtet werden - je nach Baufortschritt. Bisher läuft alles am Schnürchen. Während der großen Ferien wurden vor allem die lauten und staubigen Arbeiten erledigt. Dazu zählte auch der Umbau der kleinen Pausenhalle. Die gibt es jetzt nicht mehr. Auf Anregung der Schulleitung hat die Stadt Mindelheim dort zwei Gruppenräume eingerichtet. Darin finden Kinder jetzt Platz zum Erledigen ihrer Hausaufgaben oder am Nachmittag zum Spielen. Der Bedarf an Ganztagesbetreuung steigt auch in Mindelheim. Immer mehr Eltern wünschten sich, dass ihre Kinder auch am Nachmittag betreut werden, sagt Börner. Das sorgt für weiteren Platzbedarf, so dass bereits überlegt wird, die Schule aufzustocken.

Rund 140 Grundschüler in Mindelheim nutzen diese Ganztagesbetreuung bereits. Mehr Platz kann die Schule derzeit aber nicht bieten. Insgesamt zählt die Schule 550 Kinder. Die Zahl steigt übrigens wieder an. Im nächsten Jahr rechnet Schulleiterin Angela Börner mit einer zusätzlichen Klasse. Voraussichtlich kommt danach noch eine weitere hinzu. Die Grundschule Mindelheim hat 24 Klassen, zwei davon in Stetten.

Von den 22 Mindelheimer Klassen werden nun sechs in Containern unterrichte. Darunter sind Erstklässler genauso wie Drittklässler. Dabei hört sich Container so unschön an, wie Angela Börner formuliert, die seit gut einem Jahr die Schule leitet. Deshalb vermeidet sie das Wort. Pavillon trifft es viel besser, findet sie. Die neuen Schulräume sind auch kaum von anderen zu unterscheiden. Die Decken sind zwar etwas niedriger. Und die Klassenzimmer sind eher etwas länger und dafür schmäler. Aber das ist es auch schon. Alles ist neu, die Gänge und Zimmer riechen noch nach frischer Farbe. Die Räume sind voll ausgestattet. Auch eine Lautsprecheranlage ist angeschlossen. An Komfort müssen die Kinder nichts einbüßen. Alle Räume sind mit einer Heizung ausgerüstet, die bei den aktuell kühlen Temperaturen auch bereits läuft. Und auch neue Toiletten sind eingebaut.

Eine der Container-Klassen unterrichtet Sabine Gruber. Es ist die 3F. Gerade beackern die Kinder Arbeitsblätter. Es ist ruhig, die Kinder sind voll konzentriert. Einer der Buben sagt, es sei richtig gemütlich im neuen Klassenzimmer. Andere finden, die Wände seien noch zu weiß. Sie hätten es gerne etwas bunter. Aber das kann ja noch werden im Laufe des Schuljahres. Die Schule hat ja auch erst vorige Woche begonnen.