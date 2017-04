2017-04-13 04:09:00.0

Mit dem Drahtesel unterwegs So gut ist das Mindelheimer Radwegenetz

Die Kindergruppe der Verkehrswacht testet, wie sicher das Radfahren in der Stadt ist Von Johann Stoll

Der Radweg am Lautenwirtsgäßchen endet am Hohen Weg.

Die Kreisstadt ist das ideale Pflaster für Fahrradfahrer. Wer nicht gerade auf die Mindelburg muss, findet flaches Geläuf vor, das Radwegenetz ist gut ausgebaut. Wir wollten es genauer wissen und haben uns auf den Weg gemacht: Mit den Kindern der Jugendgruppe der Verkehrswacht Mindelheim. Sie sind ausgesprochene Experten im Fahrradfahren: Zur Schule geht es mit dem Rad und in der Freizeit sind sie auch regelmäßig mit ihren Rädern unterwegs.

Start der Rundtour ist das Forum. Und schon ist das erste gefährliche Eck ausgemacht.

Reichenwallerstraße: Wer diese Straße in Richtung Norden zum Rad- und Gehweg queren will, muss besonders aufmerksam sein, sagt Lee Ann Sitta. Autos kommen von links und rechts. Und nicht wenige der Fahrer haben vor allem eines im Sinn: einen freien Parkplatz. Nur wenige achten auf Fahrradfahrer, hat Marion Prediger wiederholt schon erlebt, die Vorsitzende der Verkehrswacht.

Was ließe sich verbessern? Eine rote Markierung am Boden wie am Oberen Tor wäre hilfreich, meint Prediger. So würden Autofahrer auf Radfahrer aufmerksam.

Krumbacher Straße: Weiter geht es Richtung Norden an der Krumbacher Straße entlang. Dass der Radweg die ersten 50 Meter auf der Fahrbahn geführt werden muss, ist nicht optimal, aber nicht zu ändern. Es fehlt der notwendige Platz, den ein Anlieger nicht bereit war herzugeben. Die Einmündung sei gut, sagt Prediger. Radfahrer sind geschützt, die Einmündung Lautenwirtsgäßchen gut markiert. Dickes Lob.

Bürgermeister-Krach-Straße: Bis zum Integrationskindergarten gibt es keinen Radweg. Kinder bis zehn Jahre dürfen allerdings den Gehweg zum Radeln benützen.

Was ließe sich verbessern? Wie im weiteren Verlauf der Straße eine Kombination von Geh- und Radweg zulassen. Breit genug wäre der Gehweg. Es bräuchte nur eine andere Beschilderung, meint Marion Prediger.

Josef-Felder-Weg: Beim Radeln Richtung Hallenbad stören die Kinder die Pflastersteine, die alle paar Meter den Asphalt unterbrechen. Den Sinn versteht keiner aus der Gruppe. Lob dafür am Hallenbad, dass alle Radfahrer ihre Drahtesel weg vom Radweg sicher abstellen können.

Hoher Weg: Weiter über das Lautenwirtsgäßchen führt die Rundfahrt zum Hohen Weg. Dort ist eine Druckampel für Fußgänger angebracht. Macht das Queren sicher. Aber: Der Radweg endet hier. Weil der Hohe Weg zeitweise stark befahren ist, fühlen sich die Kinder auf ihren Rädern hier nicht wohl.

Verbesserungsvorschlag: Auf der Fahrbahn sollte eine Fahrradmarkierung aufgebracht werden. So können sich Radfahrer und Autofahrer besser orientieren.

Christoph-Scheiner-Kindergarten: Auch hier stört das viele Kopfsteinpflaster die Radfahrer. Auch geht es zeitweise sehr eng zu. Ein Radweg ist nicht vorhanden, der Gehweg zu schmal.

Neubaugebiet: Geradezu paradiesische Zustände für Radfahrer wurden im Mindelheimer Norden geschaffen. Radfahrer und Fußgänger teilen sich die Wege, die alle breit genug angelegt sind. Besonders gut: Die Radwege werden separat vom Autoverkehr geführt. Problem: Nicht allen Autofahrern scheint klar zu sein, dass auch mal Radfahrer queren können. Verbesserungsvorschlag: Warnhinweise anbringen.

Übergang Penny-Markt: Der neu geschaffene Übergang an der Krumbacher Straße hat die Lage verbessert, finden die Kinder. Wer aber mit einem Anhänger kommt, hat keine Möglichkeit, in der Fahrbahnmitte stehen zu bleiben. Auffallend auch: Als die Kindergruppe erkennbar queren wollte, hat kaum ein Autofahrer sein Tempo gedrosselt. „Dazu wären sie aber verpflichtet“, betont Marion Prediger.

Westernacher Straße: Diese Straße bekommt von den Radfahrern besonders schlechte Noten. Kein Radeweg, schmale Gehwege. Das zwingt die Kinder mit ihren Rädern auf die Straße. Hier sollten Eltern mit ihren Kindern gezielt andere Strecken suchen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Alte Memminger Straße: Unweit des Luxenhofer-Kindergartens endet der Radweg. Der Bordstein ist nicht abgeflacht. Raffael Prediger findet auch die Straße hinauf zum Reitverein für Fahrradfahrer gefährlich. Auch hier gibt es keinen eigenen Radweg.

Georgenstraße: Mit Tempo 30 verkehrsberuhigt. Weil viele Autos in der Straße abgestellt sind und Radfahrer auf der Fahrbahn fahren müssen, besteht immer die Gefahr, dass ein ausparkendes Auto einen Radfahrer übersieht.

Bleichstraße/Kaufbeurer Straße: Ida Kienle fühlt sich hier total unsicher. Die Kaufbeurer Straße ist stark befahren. Vor allem mittags sind oft Busse und viele Autos unterwegs. „Ich traue mich nicht auf die Straße“, sagt sie. Wenn dann noch die Mülltonnen auf dem Gehweg stehen, kann sie ihr Fahrrad kaum auf dem Gehweh schieben.

Innenstadt: Die Maximilianstraße bekommt durchgehend gute Noten. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer sind gleichberechtigt. Die Radfahrer fühlen sich sicher.

Landsberger Straße/Zeppelinweg: Radfahrer, die aus der Unterführung kommen, werden erst sehr spät von Autofahrern gesehen, die vom Zeppelinweg in die Landsberger Straße einmünden wollen. Dieser Gefahrenpunkt war bereits auf der Bürgerversammlung angesprochen worden. Vorschlag: Für bessere Sicht der Autofahrer sorgen.

Sie haben getestet: Ida Kienle, Nina Prediger, Raffael Prediger, Anna Prediger, Marion Prediger, Lee Ann Sitta und Danny Coyaguillo.

