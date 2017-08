2017-08-10 20:39:00.0

Ausstellung So vielseitig ist Holz

Die Unterallgäuer Schreiner haben ihre Gesellenstücke gezeigt und wie immer den Ideenreichtum dieses Handwerks präsentiert. Von Manuela Frieß

Dieses Schränkchen von Johannes Degenhart bekam eine Belobigung bei „Die gute Form“. Degenhart hat bei der Schreinerei Gleich in Bad Wörishofen gelernt.

Landrat Hans Joachim Weirather bringt es mit seinem Lob der Ausstellung in der Stadthalle Memmingen auf den Punkt: „Ich liebe es jedes Mal, diese Kombination aus Ideenreichtum und Handwerkskunst zu sehen, und komme immer mit großem Interesse.“ Auch der Obermeister der Innung Memmingen-Mindelheim Christian Pongratz lobte die frischgebackenen Gesellen, die mit den abwechslungsreichen Stücken zum Ende ihrer Lehrzeit ihr Geschick, ihren Fleiß und ihre Ausdauer bewiesen.

Wie jedes Jahr war wieder eine Vielzahl an verschiedenen Möbelstücken, Gestaltungs- und Konstruktionsideen umgesetzt worden. Sehr ungewöhnlich zum Beispiel eine Wanduhr oder eine filigrane Kommode, deren Seitenteile und Türen Füllungen aus Papier bekommen haben: ein Stil, der an asiatische Länder erinnert. Sehr beeindruckend auch das größte Ausstellungsstück: eine Garderobe mit einem offenen, versetzten Ablageregal und einer gepolsterten Sitzbank aus unterschiedlich geölter Eiche.

Während die Lehrlinge in den vergangenen Jahren oft verstärkt auf Materialmixe mit Filz, Glas oder Metall gesetzt hatten, waren in diesem Jahr mehrere Stücke dabei, bei denen Holz im Kontrast mit weißen Flächen glänzte. Ein Phonoschrank zum Beispiel, verbindet dunkel geräucherte Eiche und weiß lackiertes Plattenmaterial gekonnt; oder aber ein Couchtisch, bei dem sich die Schubkästen und Beine in naturbelassener Eiche bestens vom Korpus abheben.

Wie in jedem Jahr gab es auch diesmal wieder die Auszeichnung „Die gute Form“, bei der die Gestaltung und nicht die handwerkliche Ausarbeitung bewertet wird. Belobigungen erhielt der Nähmaschinen-Arbeitsplatz von Markus Langer, für die gute Umsetzung einer Werkbank-Idee und einer praktischen und platzsparenden Lösung dafür.

Johannes Degenhart aus Rammingen bekam ebenfalls eine Belobigung für sein äußerst pfiffiges Möbel mit verstecktem Öffnungsmechanismus. Der dritte Platz war eine schöne Kombination aus altem Eichen- und gewachstem Kirschholz als Dielen-Hängeschrank von Florian Haug.

Den zweiten Platz belegte der Mindelheimer Christoph Gaßner, der ein schlicht elegantes Wandmöbel in schwarz-weiß fertigte. „Die asymmetrische Umrahmung und die außermittigen verdeckten Griffleisten ergeben ein wunderbares Gesamtbild“, so die Begründung der Jury.

Klassisch in der Form, aber innovativ im Detail, ist auch die Kombination aus Esstisch und Beistellschränkchen des Siegers des Wettbewerbs Christoph Lorenz. Die Tischfüße wurden hier schräg in die grazile dunkle Platte durchstemmt und dekorativ mit hellem Holz verkeilt.

Fachlehrer Josef Müller hob hervor, dass vor allem der theoretische Teil der Abschlussprüfung in den vergangenen Jahren immer schwerer wurde und war umso glücklicher, allen 18 Lehrlingen zur bestandenen Prüfung gratulieren zu können. „Kein Wunder, dass solch schöne Stücke entstanden sind, denn schließlich ist Holz ja der schönste Werkstoff überhaupt“, sagte er schmunzelnd.