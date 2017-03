2017-03-18 00:37:47.0

Film So war das damals

Doku weckt bei Wörishofern alte Erinnerungen

Wie es damals in Bad Wörishofen zuging, hat die Filmemacherin Sybille Krafft in alten Bildern zusammengetragen. Der Film „Damals im Kurbad“ feierte in Bad Wörishofen Premiere und ist am Sonntag, 19. März, um 19.15 Uhr im BR zu sehen. Paola Rauscher aus Bad Wörishofen sagt, ein jeder Wörishofer sollte in den Familienalben blättern, so viel gebe es da zu entdecken. „Die Dominikanerin Schwester Johanna verabreicht auch heute noch jeden Tag die Anwendungen so, wie sie Pfarrer Kneipp für gut und wirksam befand“, sagt sie. „Schuhmachermeister Scharpf stellt in Handarbeit heute noch Kneippsandalen her. Nachhaltig. Lokal.“ Rauscher erinnert außerdem daran, dass das Kneippbrot einst aus der Zusammenarbeit der Bäckerei Moschner mit Kneipp entstand. Das auch dieses Detail im Film vorkommt, findet sie prima. „Die Wörishofer liefen in Kneippsandalen durch den Ort“, sagt Rauscher. Sie waren „Werbeträger für Kneipp, aus Überzeugung“. Der Film zeige, warum Wörishofen zu einem Weltbad wurde. Neben Wörishofen sind auch Bad Füssing und Bad Reichenhall dokumentiert. Die Idee zur Premiere in Bad Wörishofen hatte Michael Scharpf vom Verschönerungsverein. Mit Kinobetreiber Rudolf Huber war schnell ein Partner gefunden. (m.he)