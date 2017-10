2017-10-17 00:33:57.0

Zukunft So wird die Innenstadt für Kunden sexy

Wie geht es im Handel weiter? Darauf gibt ein preisgekrönter Manager Antwort Von Wilhelm Unfried

Trist sieht es in vielen Innenstädten aus: leerstehende Läden und kaum Publikum. Dafür blühen die Geschäfte auf der grünen Wiese und die Paketdienste kommen im Liefern gar nicht mehr nach. Der Bund der Selbstständigen versuchte nun, Wege aus der Sackgasse aufzuzeigen, und hatte Klaus Stieringer, preisgekrönter Leiter des Stadtmarketings Bamberg, nach Bad Wörishofen eingeladen. Der mahnte einen langen Atem an, die Probleme der Innenstädte seien nur mittelfristig zu lösen.

Klaus Stieringer ging zunächst auf den Zeitgeist ein. „Alles ist schlecht“, so das Lamento, obwohl es den meisten gut gehe. Und hier beginne der erste Ansatzpunkt. Handel und Kommunalpolitik müssten ihre Stadt „gut reden“. Beispiel sei Berlin mit dem Slogan „arm aber sexy“.

ANZEIGE

Dann müsse man sich fragen, wer in der Lage ist, professionelles Stadtmarketing zu organisieren. „Jedes größere Kaufhaus hat heute seine Profis in der Vermarktung“, stellte Stieringer fest. Und über eines müsse man sich auch klar sein: Die Gegner der Innenstädte seien nicht mehr die Läden auf der grünen Wiese, sondern der Internethandel.

Um den Kampf zu bestehen, müsse man um Waffengleichheit bemüht sein. Der Vorteil des Internets sei die Loslösung von starren Einkaufszeiten. „Der Sonntag ist im Internet der umsatzstärkste Tag“, erklärte der Marketingprofi weiter. Also müsse man alles tun, die zur Verfügung stehenden verkaufsoffenen Sonntage zu nutzen. Und er ließ an die anwesenden Politiker, darunter Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer (CSU), durchblicken, dass eine Lockerung im Interesse der Innenstädte notwendig wäre.

Im Kampf gegen den Online-Handel seien Kreativität und Ideen gefragt, vor allem, wenn die Mittel knapp bemessen sind.

In Bayreuth habe man einen Veranstaltungsreigen über das ganze Jahr mit immerhin 24 Events aufgebaut mit dem Ziel, einmal die Menschen im Ort zu halten und von auswärts hereinzuziehen und zu begeistern. Die Themenkomplexe reichten von Lesungen bekannter Autoren über einen längeren Zeitraum bis zu Filmtagen, Jazz- und Musiktagen, Festwoche, Christkindlesmarkt und Sportveranstaltungen. „Diese Veranstaltungsreigen müssen langsam wachsen“, stellte Stieringer fest. Und die gesamte Stadt müsste einbezogen werden, beim Beispiel Literaturfestival bedeute dies, dass die Lesungen nicht nur in der Stadtbücherei, sondern in den Geschäften und Fabriken stattfinden. Wie Alleinstellungsmerkmale hervorgehoben werden können, zeigte er an Hand des Basketballs, wo bei den entscheidenden Wochen in der Bundesliga die ganze Stadt in „Rot“ eingetaucht werde.

Das kostet natürlich alles Geld. Auch hier hatte der Experte Tipps. Bei der Planung von Events stünden zwei Fragen im Vordergrund: Welchen Personenkreis spreche ich an und wer profitiert davon? Sponsoren seien viel leichter zu überzeugen, wenn man ihnen einen Vorteil bieten könne. Ein Beispiel: Ein Familiennachmittag in der Innenstadt könne mit einer Präsentation familienfreundlicher Autos kombiniert werden. Oder der Handel begleitet das Zauberertreffen mit „zauberhaften“ Preisen. Ein Mittel der Kaufkraftbindung sei auch die Ausgabe von Gutscheinen oder Talern, mit denen man nur im Ort einkaufen könne. Und er warb dafür, die Jugend mit ihren Neuen Medien mit einzubinden. Hier gebe es Feuerwerke an Ideen. Und er erinnerte auch daran, dass es viele Fördermöglichkeiten gebe, es lohne sich dieses Feld zu beackern.

Es gehe aber nicht nur um Kaufkraft, sondern auch um die Zukunft der Städte. Die jungen Menschen würden sich dort niederlassen, wo was los sei. „Die wollen Spaß“, so Stieringer. Und den Gewerbetreibenden und Selbstständigen riet Stieringer zum Abschluss noch den Zusammenschuss. In Bamberg gebe es dafür gemeinsame Frühstücke, die sich jedes Mal als wahre Ideenbörsen entpuppten und bei denen Geschäfte angebahnt würden.

Georg Bücheles (Werttreuhand) besonderer Dank als Mitorganisator galt der Familie Jäckle, in deren Autohaus man zu Gast war.