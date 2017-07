2017-07-16 10:17:00.0

Geschichte So wollten die Nazis die Kneippstadt umbauen

Ein altes Foto weckt die Neugier von Michael Scharpf. Es bringt ihn auf die Spur eines gewaltigen Plans, der schon weit fortgeschritten war, erste Abrisse im Zentrum von Bad Wörishofen inklusive. Von Helmut Bader

Ob sich daran in Bad Wörishofen noch jemand erinnern kann? Oder ob das überhaupt jemals jemand gewusst hat? Die Kneippstadt hätte heute wohl ein völlig anderes Gesicht, wenn der Plan der damals herrschenden Nationalsozialisten aus der Zeit kurz vor dem Kriegsbeginn aufgegangen wäre. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderte am Ende das gewaltige, eher größenwahnsinnige Vorhaben. Danach wäre das gesamte Zentrum der Stadt zwischen der Ludwig-Geromiller-Straße im Süden, der Kathreiner-Straße im Norden, sowie der Hauptstraße im Osten und der Kurpromenade im Westen dem Erdboden gleich gemacht worden. An dieser Stelle planten die damaligen Machthaber statt dessen ein riesiges Zentrum, das wohl hauptsächlich nationalsozialistischen Aufmärschen hätte dienen sollen.

Treibende Kräfte des Vorhabens waren anscheinend der Bürgermeister der Stadt und auch Ministerpräsident Ludwig Siebert, der damals eine enge Verbindung zu Bad Wörishofen pflegte und dessen Name bis 1945 die heutige Bahnhofstraße trug. Beim Zu-Tage-Fördern dieser sicher historisch für die Stadt interessanten Geschichte spielte, wie so oft, der Zufall eine Rolle. Bei der Planung seines Vortrages „Bad Wörishofen im Wandel“ und der Betrachtung seiner Bilder wunderte sich Michael Scharpf über zwei Parkplätze an der Hauptstraße und in der Kurve der Kathreiner Straße gegenüber dem Café Fischer. Berichten konnte er bis dahin allerdings nur, dass es offensichtlich ein großes Bauprojekt in der Innenstadt geben sollte. Scharpfs Neugier war geweckt.

Bei seiner Recherche, was davor auf diesen Plätzen war, erfuhr er, dass an der Hauptstraße zwischen dem damaligen Geschäft von Schuh Hämmerle und der Darlehenskasse der Hof der Familie Scharpf mit dem Hausnamen „Doldenhauser“ gestanden hatte. An der Kathreiner Straße, gegenüber des Café Fischers, war es der Schweyerhof, aus dem die Familie 1939 auszog, worauf das leerstehende Gebäude zusehends verfiel. Nach dem Krieg wurde es abgerissen. Später war dort für längere Zeit ein großer Parkplatz, wo heute sich die Pergola der Stadt befindet.

Doch nun zum Hintergrund: Die Nationalsozialisten hatten sich daran gemacht, nach und nach das Zentrum in ihre Hand zu bekommen, um den oben genannten Plan auch in die Tat umzusetzen. Dazu hatten sie den „Doldenhauser-Hof“ bereits abgerissen und den Schweyerhof aufgekauft.

Mit ihm zusammen hatten sie auch gleich die benachbarten Gebäude von Auto Roll und dem Haus Binzer in ihren Besitz gebracht. Die weiteren Gebäude innerhalb des großen Areales wären wohl nach und nach an der Reihe gewesen und selbst das Kurhaus wäre abgerissen worden.

Darauf wiederum brachte Michael Scharpf ein Plan, den er am Tag nach seinem Vortrag von Architekt Willi Maier bekam. Auf diesem Plan von Architekt Peter Mueller ist das komplette Vorhaben deutlich zu sehen. Willi Maier stammt aus dem Haus Mostkrügle, das Peter Mueller nach dem Krieg ebenfalls umbaute, und lernte den Architekten als kleiner Junge kennen. Er wusste außerdem zu berichten, dass Peter Mueller auch das Haus Endres an der Bahnhofstraße, eine Stube im Gasthof Adler, das Weberhaus im Memmingen renoviert habe und auch der Blütenhof auf ihn zurückgeht. Er sei ein sehr renommierter und angesehener Architekt gewesen.

Und wenn der Zufall schon einmal mitspielt, dann kam zu der gesamten Geschichte noch ein bemerkenswerter Umstand dazu. Von dem gesamten Vorhaben existierte nicht nur der Plan, sondern es tauchte zusätzlich jetzt auch noch ein komplettes Modell aus Gips auf, das das Objekt noch anschaulicher erscheinen lässt.

Ein Säulengang sollte einen großen Platz umgeben und am nördlichen Ende wäre noch ein überdimensioniertes Kurhaus in Bad Wörishofen entstanden. Mit Kleinigkeiten gab man sich damals offensichtlich nicht zufrieden.

Dass das alles nicht umgesetzt wurde, lag wohl einzig und allein daran, dass der Zweite Weltkrieg ausbrach und sich das Thema damit erledigt hatte. Nach dem Krieg verschwand alles offensichtlich in den Schubladen.