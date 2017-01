2017-01-31 11:47:00.0

Prunksitzung in Zaisertshofen Sogar Donald Trump kommt nach Zaisertshofen

Bei Prunk & Stunk in Zaisertshofen geht es heiß her. Von Maria Schmid

„Mit Prunk & Stunk durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. … Mit Prunk & Stunk Fasching pur, von Langeweile keine Spur!“ Mit diesem Ohrwurm eröffneten die beiden Moderatoren Birgit Zaunberger und Peter Ruf den diesjährigen Kappenabend der Zaisonarria im Gasthaus Krone „Bäckerwirt“ in Zaisertshofen, der keine Wünsche offen ließ. Im Gegenteil: Es folgte eine Überraschung nach der anderen.

Nachdem 2015 ein Kappenabend stattgefunden hatte, bei dem die besten Sketche der vorangegangenen 20 Prunk & Stunk-Sitzungen noch einmal präsent waren, hatten die Akteure in dieser Jubiläums-Faschingssaison keine Mühen und Trainingsstunden gescheut und ein großartiges Programm erarbeitet.

ANZEIGE

Nicht nur, dass der Kleine Hofstaat mit Prinzenpaar, ihrem Walzer, dem Gardemarsch und der Tanzshow mit den Abenteuern von „Peter Pan“ zu erleben war. Der Große Hofstaat ließ seinen rasanten Gardemarsch, den Prinzenwalzer und die mitreißende Show „Schickeria beim Kitzbühler Hahnenkammrennen“ als letzten großen Höhepunkt der langen Nacht sehen.

Ein wahres Vergnügen war auch die Show des Elferrates mit „Eis am Stiel“, ganz im Zeichen des Rock ’n’ Roll, flott und mit herrlich kostümierten „weiblichen“ Räten.

Und die Sketche? Einer schöner als der andere! Glaubten die Gäste, es könne keine Steigerungen und Besonderheiten mehr geben, setzten die Narren mit dem nächsten Stück immer noch ein I-Tüpfelchen oben drauf. Können Sie sich etwas unter einem ABT vorstellen? Nein? Nun ersetzen sie das T mit einem M, dann sind es die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Der ABT ist ein Arbeitsbeschaffungstrinker. Er sorgt durch zu viel genossenen Alkohol für Arbeit im Dorf, angefangen von den Wirtsleuten, dem Schreiner (neue Möbel!) bis zur Feuerwehr, dem Abschleppdienst und der Polizei. Mit ihm haben sie so ihre „Last“.

Ein Feriendomizil für den US-Präsidenten

Ja, und dann kam er: Präsident der USA Donald Trump (Tobias Jall)! Er ließ es sich nicht nehmen, sich ausgerechnet in Zaisertshofen ein Feriendomizil zu suchen. Die Fähnchen schwenkenden Bürger im Saal begrüßten ihn lautstark. Als jedoch Birgit Zaunberger als Journalistin zu unangenehme Fragen stellte, ließ er sie kurzerhand von seinen Bodyguards von der Bühne entfernen. Das hat sie ihm nicht verziehen. Als der Bürgermeister sich vehement gegen eine Bierpipeline vom Storchenbräu in Pfaffenhausen nach Zaisertshofen aussprach, gab es kein Halten mehr. Zuerst Protest dagegen, dann ein großes Ja der Bürger. Sie hatten nichts dagegen, per ins Haus gelegter Leitung immer frisches Bier zu bekommen. Nur die Toilettenspülung müsse ausgenommen werden, da solle es beim Wasser bleiben. Dafür sei das Bier zu schade, argumentierten die Bürger. Dass per Videoclip die Brauerei direkt mit im Saal war und sich über die sofort zur Verfügung stehende Leitung freute, war für alle ein Highlight. So gab es eine „Guten-Morgen-Halbe“ und ein „Betthupferl-Bier“.

Ein absoluter Höhepunkt war auch der Dreh zum Film von „James Bond“ mit einem Englisch sprechenden Hauptdarsteller und den beiden urwüchsigen „Wilderern“, die dem Dieb Bond das Handwerk legen sollten. Die Gäste kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Und Thomas Zaunberger? Ein Model für die Werbung für „Zuzler-Schnaps“, wie es besser nicht getroffen werden konnte. Ohrenzupfen, lächeln und in eine Wurst beißen, dann werben. Das Publikum rief im Chor: „Humba, humba, täterä!“ Alle Sketche werden an dieser Stelle nicht verraten. Diese Sitzung ist noch zweimal zu sehen: Am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Februar, 16 Uhr, jeweils im Bäckerwirt.