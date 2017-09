2017-09-02 00:32:52.0

Gemeinderat Sollen einheimische Bauherren bevorzugt werden?

In Amberg wird ein neues Baugebiet „Bergteile“ mit 23 Bauplätzen ausgewiesen. Bislang wurden Ortsansässige bevorzugt, doch der Grundstücksverkauf hat sich deshalb über viele Jahre hingezogen Von Reinhard Stegen

Der Trend zu einer stromsparenderen Straßenbeleuchtung nimmt keine Landkreisgemeinde aus. In Form eines Angebots der LEW zum pauschalen Leuchtmitteltausch war er am Montag Gegenstand der Erörterung des Amberger Gemeinderats.

Danach erhalten 130 Straßenlampen einen neuen Kopf, 18 werden komplett ausgetauscht und bei 43 reicht ein Leuchtmittelwechsel. Kostenpunkt 54862 Euro; verteilt auf acht Jahre belastet die Innovation den Gemeindeetat mit 6981 Euro jährlich. Rechnet man die Energieersparnis dagegen, so kann die Gemeinde ein jährliches Plus von 560 Euro verbuchen.

Die Kostenrechnung überzeugte auf der ganzen Linie, und so fiel der Beschluss einstimmig zur angebotsgemäßen Umrüstung der Amberger Straßenbeleuchtung.

Abgeschlossen werden konnte nach der Auslegung nun auch die Planung des neuen Baugebiets Bergteile II.

Von 18 behördlichen Trägern öffentlicher Belange war lediglich noch eine Anregung von Bedeutung eingegangen, die für die Planung Berücksichtigung fand. Hierbei ging es um die Einhaltung von Mindestabständen beim Betrieb von Luftwärmepumpen, für die sich Häuslebauer vermehrt an Stelle von konventionellen Gas- oder Ölheizungen entscheiden.

Das Landratsamt unterscheidet Anlagen mit einer Geräuschentwicklung zwischen 43 und maximal 55 Dezibel. Bei 50 Dezibel Pegel muss ein Abstand zum Nachbarn von sieben Metern, bei 55 Dezibel ein Abstand von 13 Metern eingehalten werden.

Offen sind noch die Vergabemodalitäten der neu erschlossenen Grundstücke. Darüber will der Gemeinderat zeitnah entscheiden. Der Verkauf der 23 Grundstücke des ersten Bauabschnitts an Bauwerber nach dem Einheimischenmodell hat sich nach Angaben von Bürgermeister Peter Kneipp über 15 Jahre (2001 bis 2016) hingezogen. Entsprechend lange gehe eine Gemeinde bei der Erschließung in Vorleistung.

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses macht inzwischen Fortschritte. Gegenstand der Tagesordnung waren die Anlage einer kleinen Grünfläche und die zwölf Stellplätze für die Einsatzkräfte. Die Fertigstellung des Neubaus wird sich noch bis ins nächste Jahr hinziehen.