2017-10-18 00:34:39.0

Sonne, Mond und Sternenstaub

1. Türkheimer Wissenschaftstage mit spannenden Themen

Astronomen haben eine neue Ära in der Weltraumforschung eingeläutet. Erstmals registrierten Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Extraterrestrische Physik in Garching die Verschmelzung zweier Neutronensterne. Der stellare Zusammenstoß machte sich auf der Erde durch Grafitationswellen und elektromagnetische Strahlung bemerkbar. Eine Entdeckung, die ebenso aufhorchen lässt, wie der Beinahe-Besuch eines Asteroiden, der kürzlich knapp an unserem blauen Planeten vorbeiraste. Von den Vorgängen im Weltall profitieren nicht zuletzt die Wissenschaftstage in Türkheim. Die dort angebotenen Vorträge mit dem Slogan „Sonne, Mond und Sternenstaub“ sind brandaktuell.

Heute steht um 19 Uhr in der Aula des Joseph-Bernhard-Gymnasiums ein Vortrag mit Autorengespräch auf dem Programm. Diplom-Physiker und Wissenschaftsjournalist Michael Büker verrät: „Ich war noch niemals auf Saturn“. Für Donnerstag, 19. Oktober, ist ein Ausflug ins Deutsche Museum nach München geplant. Dort besteht die Möglichkeit, das Planetarium zu besichtigen und auf dem Planetenweg zu wandeln.

Am Samstag, 21. Oktober, gibt es um 15 Uhr im Kleinen Schloss eine Lesung aus dem Buch des Türkheimer Kunsterziehers Edi Jäger. Beantwortet wird die Frage „Wer bewohnt den Planeten Erde“. Mit einer Finissage ebenfalls im Kleinen Schloss klingen die ersten Türkheimer Wissenschaftstage am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr aus. Danach zeigt das Filmhaus Huber noch den in den Stauden gedrehten Streifen „Xaver – mein außerirdischer Freund“. (iss)