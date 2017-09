2017-09-11 00:35:17.0

Veranstaltungen Sonntags gemütlich shoppen und glänzende Oldtimer bestaunen

Am kommenden Sonntag lockt die „Neue Meile“, unter anderem mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Änderungen im September-Spielplan der Kurkonzerte

Am kommenden Wochenende ist in der Kneippstadt wieder allerhand geboten. So steht die Innenstadt am Sonntag, 17. September, wieder ganz im Zeichen chromblitzender, vierrädriger Schmuckstücke. Dann nämlich finden zum dritten Mal die Bad Wörishofener Oldtimertage unter dem Dach der „Neuen Meile“ statt. Zu der gehört auch der begleitende verkaufsoffene Sonntag, an dem die Geschäfte der Kurstadt von 12 bis 17 Uhr geöffnet haben. Die Bezeichnung „Oldtimertage“ ist heuer allerdings ein wenig irreführend. Denn anders als ursprünglich geplant sind die betagten Fahrzeuge nicht auch am Samstag zu bestaunen, sondern nur am Sonntag. Das teilte der Kur- und Tourismusbetrieb mit.

Wegen der Oldtimertage, die am Sonntag um 11 Uhr beginnen, ist die Kathreiner Straße von der Einmündung Gärtnerweg bis zur Einfahrt zur Kurhaustiefgarage von Samstag, 16. September, um 18 Uhr bis einschließlich Montag, 18. September, um 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, die Zufahrt zur Parkgarage am Kurhaus ist von der Hauptstraße aus frei.

Der Eintritt zu den Oldtimertagen ist frei. Für ein Rahmenprogramm und kulinarische Genüsse ist laut Veranstalter gesorgt. Die Siegerehrung findet um 17 Uhr im Musikpavillon am Kurhaus statt. Anschließend spielt dort bis gegen 20 Uhr die Klaus-Ammann-Big-Band. Das Kurorchester „Musica Hungarica“ ist an diesem Tag nur um 10.30 Uhr zu hören, die Konzerte um 15 und 19.30 Uhr entfallen. Am Tag zuvor, am Samstag, 16. September, haben Musikliebhaber jedoch Gelegenheit die Musiker zu allen drei oben genannten Uhrzeiten im Kurhaus zu erleben.

Am Samstagabend lädt außerdem der Kleinkunstverein Profil in das Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“ (Bachstraße 16). Die preisgekrönte Kabarettistin Lisa Catena präsentiert dort ab 20 Uhr ihr aktuelles Programm „Grenzwertig“. Darin beleuchtet sie die politische Lage in Deutschland aus ihrer ganz eigenen Schweizer Sicht und geht dabei bisweilen an die Schmerzgrenze, an der mit Pointen scharf geschossen wird. Tickets dafür sind noch im Vorverkauf erhältlich.

Bereits ab Montag, 18. September, gilt der Sonderspielplan des Kurorchesters während des „Festivals der Nationen“. Das bedeutet, dass ab dem 18. September bis einschließlich 30. September alle Kurkonzerte des Kurorchesters im Evangelischen Gemeindezentrum Bad Wörishofen stattfinden. Ein kostenloser Shuttlebus ist im Einsatz und bringt die Besucher zu den Konzerten und wieder zurück. Die Fahrzeiten können den Aushängen im Kurhaus und im Evangelischen Gemeindezentrum entnommen werden.

Vom 18. bis zum 25. September finden außerdem montags keine Wunschkonzerte statt. Ab Sonntag, 1. Oktober, um 15 Uhr spielen die Musiker des Kurorchesters dann wieder wie gewohnt im Kurhaus. Der Eintritt dazu ist für Inhaber der Bad Wörishofener Gästekarte wie immer frei. (mz, baus)