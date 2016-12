2016-12-30 16:27:00.0

Jahreswechsel Sorgenvoller Blick aufs Kloster

In der Silvesternacht vor einem Jahr haben Unbekannte das historische Ensemble im Herzen Bad Wörishofens offenbar als Ziel für Raketen missbraucht. Wie die Stadt darauf reagiert. Von Markus Heinrich

Nach Weihnachten beginnt auch in Bad Wörishofen das große Rüsten für die Silvesternacht. Mit Sorge blicken dabei einige auf das Kloster im Herzen der Kneippstadt. Der Grund: Beim vergangenen Jahreswechsel geriet das alte Gebäude offenbar unter Beschuss. Mehreren Besuchern der Silvesterandacht in St. Justina sei beim Verlassen der Kirche aufgefallen, dass „kurz nach Mitternacht Feuerwerkskörper gegen das Dominikanerinnenkloster geschossen wurden“, hieß es in einer Mitteilung an unsere Zeitung. Auch in den vergangenen Jahren trafen demnach Raketen das Kloster, allerdings wohl eher unabsichtlich und nicht in größerer Zahl. Die Klosterpforte sei getroffen worden, ebenso die Nordfassade, heißt es. Beim Jahreswechsel 2015/2016 dagegen habe eine Gruppe von Feiernden gezielt Raketen auf die Westfassade des Klosters geschossen. Einer, der diesen Vorfall beobachtet hat, ist Bernhard Ledermann. Er hofft, dass dies nicht wieder vorkommt. „Bad Wörishofen verfügt über vergleichsweise wenige historische Bauten“, sagt er. „Umso mehr sollte das wertvolle Dominikanerinnenkloster, an dessen Ausgestaltung die Gebrüder Zimmermann beteiligt waren, besonderen Schutz erfahren“. Ledermann gibt außerdem zu bedenken, dass die Klosteranlage schon einmal, 1955, brannte.

Das Kloster der Dominikanerinnen ist eines der historisch wertvollsten Gebäude der Kneippstadt. Das Kloster steht auf der bayerischen Denkmalliste, wie auch die unmittelbar benachbarte Pfarrkirche St. Justina. Und eigentlich ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen das Abbrennen von Feuerwerk verboten, sagt Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Jan Madsack. Mindelheim zum Beispiel geht streng mit dieser Regelung um, was die Mindelburg betrifft. Dort ist das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerk durch die städtische Sicherheitssatzung verboten. Auf diese Weise könnte man auch die Lage am Klosterhof regeln, sagt Madsack. Es sei durchaus möglich, in der Nähe von Gebäuden, die „besonders brandempfindlich“ sind, auch in der Silvesternacht Feuerwerk zu verbieten. Allerdings sei das in Bad Wörishofen noch nie beantragt worden.

ANZEIGE

Madsack sagt aber auch, er habe bislang nicht von Problemen in der Silvesternacht gehört, erst in dieser Woche. Man werde heuer ein Auge auf die Situation am Klosterhof haben. Die Stadt wird auch die Polizei entsprechend informieren, damit diese gegebenenfalls gezielt kontrollieren kann. Wenn tatsächlich auf die Westfassade des Klosters geschossen worden sein sollte, käme „natürlich noch der Tatbestand der Sachbeschädigung ins Spiel“, sagt Madsack.