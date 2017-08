2017-08-18 14:36:00.0

Stadtleben Spannende Ferien daheim

In Bad Wörishofen wird es den Kindern nicht so schnell langweilig. Dafür sorgt ein prall gefülltes Programm – schöne Erinnerungen inklusive. Von Helmut Bader

Von wegen, Ferien zu Hause sind langweilig! Keineswegs ist das so für die Kinder, die am Kneippstädter Ferienprogramm teilnehmen. Dies spürt man auch sofort, wenn man Kinder und Betreuer an einem Vormittag besucht. Da wird gespielt, gebastelt oder viele Betriebe und Unternehmen in der Stadt besucht.

Bereits zum sechsten Mal wird dieses sechswöchige Programm von der Stadt und dem Kreisjugendring angeboten, und es wird immer bestens angenommen. Man kann es jeweils für ein Woche buchen, auch mehrere Wochen sind möglich und immer werden dabei rund 30 Kinder am Vormittag betreut. Auch Frühstück und Mittagessen kann dazu gebucht werden.

„Das Angebot ist ein echter Renner“, betont Christine Tornow, in deren Händen die Leitung, die Organisation des Programmes und die Auswahl liegen. Als Betreuerinnen fungieren Praktikantinnen des Sozialzweiges der Fachoberschule in Bad Wörishofen oder der Fachakademie für Sozialpädagogik in Kaufbeuren oder andere Freiwillige, oft über mehrere Jahre, wie Victoria Rapp. Sie machte eben erst ihr Examen als Krankenschwester und ist seit dem Anfang im Jahre 2011 dabei.

„Mir macht es einfach Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, und immer, wenn es zeitlich passte, habe ich mitgemacht. Außerdem ist es ja nur am Vormittag“, so ihre Begründung. Dass sie jetzt als Krankenschwester auch eventuelle Blessuren versorgen konnte, war auch noch von Vorteil. „Doch bis jetzt ist zum Glück noch nichts Schlimmeres passiert“, betont Christine Tornow.

Auch bei den Kindern gibt es schon viele Stammgäste, die jedes Jahr mitmachen. „Einige sind jetzt schon traurig, weil sie jetzt 12 Jahre alt wurden und damit nächstes Jahr nicht mehr teilnehmen dürfen“, berichtet Tornow.

Enorme Abwechslung bietet das Programm in den sechs Wochen, das die Leiterin zusammengestellt hat. In einem Flyer ist alles zusammengefasst. Es reicht von sportlichen Aktivitäten wie Tischtennis, Discgolf im Ostpark oder Segeln auf dem Stausee, über Betriebsbesichtigungen wie dem Besuch einer Autowerkstatt in Stockheim, beim Flugplatz Bahle, bei Pizzabäcker Da Toni in der Gartenstadt oder einem Besuch beim Roten Kreuz, um nur einige zu nennen.

„Es ist wirklich toll, wie die Vereine und Betriebe hier mitmachen, wenn wir anfragen“, lobt Christine Tornow. Auch das Mehrgenerationenhaus ist immer mit im Boot. „Zu Hause“ in den Räumen des Kreisjugendringes in der „alten Volksschule“ stehen dann etwa Spiele, das Herstellen von Gummibärchen, Kicker-Turniere, Auffädeln von Perlenketten oder das Bemalen von T-Shirts auf dem Programm. Oft kann auch zwischen zwei Aktivitäten gewählt werden.

Kein Wunder, dass es von den Kindern nur positive Rückmeldungen gibt. Hanna Melina Mayer zeigt stolz ihr Werk: „Heute bemale ich mein T-Shirt und das macht richtig Spaß, zuerst die bunten Kreise, dann das Muster und die Farben. Ich finde auch das gemeinsame Essen sehr schön und es gibt auch nie Streit.“

Sie ist nun schon zum dritten Male dabei und findet sogar den Küchendienst „sehr lustig“.

Paula Scholz macht heuer das Ferienprogramm zum zweiten Mal mit: „Mir hat das Golf spielen in Rieden besonders gefallen, obwohl es nicht leicht war, die Bälle zu treffen. Ich habe auch neue Freunde kennengelernt und heute bastle ich Perlenketten, die wir auch mitnehmen dürfen.“

Dauergast in diesem Jahr ist Marlon Brown, der gleich vier Wochen gebucht hat. „Mir gefällt besonders, dass die Betreuer öfter wechseln und dass alle sehr nett sind. Auch die viele Abwechslung im Programm finde ich gut. Als Sportler ist für mich viel dabei und nach dem Programm spielen wir oft noch zusammen Fußball. Die Alternativen zwischen dem Programm und den Spielmöglichkeiten finde ich ebenfalls sehr gut.“

Und wenn jemand einmal nichts tun möchte oder etwas Ruhe haben will, dann gibt es auch noch den „Chill-Room“, in den man sich zurückziehen kann. „Der wird übrigens ausgezeichnet angenommen. Außerdem steht uns jetzt schon so etwas wie ein Generationswechsel ins Haus“, erklärt Christine Tornow.

Denn als vor sechs Jahren das Programm startete, waren viele schon dabei, die jetzt die Altersgrenze erreichen.