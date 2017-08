2017-08-02 00:34:57.0

Spannung unterm Sternenzelt

Bahnhofstraße wird zum Freiluft-Kino

„Unter den Linden“ auf der Bahnhofstraße Bad Wörishofen: Kinobetreiber Rudolf Huber organisiert am ersten August-Wochenende Kino unterm freien Himmel. „Herzschmerz, Hochspannung, Dramatisches und Komisches“, verspricht Huber für die Vorstellungstage am Samstag, Sonntag und Montag, 5., 6. und 7. August. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Vorstellungen beginnen bei Dunkelheit, voraussichtlich gegen 21 Uhr. Bei schlechtem Wetter zeigt Huber die Filme um 20 Uhr im Kinosaal. Am Samstag, 5. August, eröffnet Huber das Open-Air-Kino mit der „Griessnockerlaffäre“. Es handelt sich um die vierte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita Falk. Die Krimikomödie um den niederbayerischen Polizisten Franz Eberhofer, der diesmal selbst zum Verdächtigen wird, hat viele Fans.

Am Sonntag, 6. August, steht „Willkommen bei den Hartmanns“ auf dem Spielplan. Mit Senta Berger, Heiner Lauterbach, Elias M’Barek und Florian David Fitz ist der Streifen prominent besetzt. „Flüchtling trifft auf Familie Hartmann“, das ist die Kurzfassung der Handlung. „Regisseur Simon Verhoeven lässt in seiner Familienkomödie zwei Welten ungebremst aufeinanderprallen und sorgt damit für jede Menge Spaß und Gesprächsstoff“, so Huber.

Am Montag, 7. August, gibt es zum Abschluss „Mein Blind Date mit dem Leben“.

Es handelt sich nach Angaben Hubers um eine Komödie nach dem autobiografischen Buch von Saliya Kahawatte um einen Mann (Kostja Ullmann), der sich nicht von seiner fortschreitenden Sehbehinderung bremsen lässt und eine Ausbildung in einem Münchner Luxushotel macht. (m.he)