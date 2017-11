2017-11-09 18:00:00.0

Auszeichnung „Sparen“ wird belohnt

Der Landkreis Unterallgäu erhält einen europäischen Preis für seine Arbeit rund ums Energiesparen.

Die kommunalen Gebäude des Landkreises werden zu fast 30 Prozent mit regenerativer Energie geheizt. Schulen wurden energetisch saniert, den Mitarbeitern des Landratsamts stehen zwei Elektroautos als Dienstwagen zur Verfügung. Im Bereich Bildung und Klimaschutz geht das Unterallgäu kreative Wege mit Projekten wie „Prima Klima Kids“. Viele Maßnahmen zum Klimaschutz hat der Landkreis in die Wege geleitet. Dafür wurde das Unterallgäu jetzt mit dem European Energy Award (eea) ausgezeichnet.

Der Award ist ein Qualitätsmanagementsystem. „An der Zertifizierung haben wir teilgenommen, um lokale Potenziale zu erkennen und zu nutzen“, sagt Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht. So hat der Landkreis die Situation analysiert, ein Arbeitsprogramm ausgearbeitet und viele Maßnahmen umgesetzt:

Entwicklungsplanung, Raumordnung Zum Beispiel wird die Energie- und CO2-Bilanz des Landkreises aktualisiert. Zudem wurde vor dem Landratsamt eine Ladesäule für E-Fahrzeuge errichtet und so die Ladeinfrastruktur verbessert.

Kommunale Gebäude und Anlagen Darunter fallen etwa die energetischen Sanierungen kreiseigener Gebäude und das Energie- und Wassermanagement.

Versorgung, Entsorgung Zum Beispiel wird im Unterallgäu aus Bioabfall Energie gewonnen.

Mobilität Beispielsweise gibt es ein gut ausgebautes Radwegenetz, Rufbusse und eine Mitfahrzentrale.

Interne Organisation Unter anderem stellt der Landkreis jährlich ein Budget für Klimaschutzaktivitäten zur Verfügung.

Kommunikation, Kooperation Die Fachstelle für Klimaschutz unterstützt Gemeinden, Unternehmen und Bürger. Zum Beispiel wird die Energieberatung im Landkreis ausgebaut und Bildungsprogramme für Schulen angeboten. Deutschlandweit einmalig ist das Projekt Modellregion Energiewende Unterallgäu-Nordwest. In einem Teil des Landkreises soll binnen drei Jahren der Anteil an erneuerbarer Energien am Strom- und Wärmeverbrauch von derzeit 40 auf 60 Prozent gesteigert werden.

Marlene Preißinger, Stellvertreterin des Landrats, nahm mit dem Energieteam des Landkreises die Auszeichnung stellvertretend für alle Klimaschutzinitiativen im Landkreis im Künstlerhaus in München entgegen. (mz)

Mehr über den Klimaschutz im Unterallgäu gibt es auf der Homepage des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/klimaschutz