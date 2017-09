2017-09-14 03:58:00.0

Veranstaltung Spaß und Spannung für die ganze Familie

Über fünf Stunden lang gibt es kostenlose Führungen, Konzerte, Lesungen und Vorführungen. Von Manuela Frieß

Der Besuch der Altstadtnacht muss in diesem Jahr schon mit Bedacht geplant werden, denn bei so vielen Angeboten verliert man leicht den Überblick. In den Museen der Frundsbergstadt gibt es entweder anschauliche Workshops (Posamentenknöpfe im Textilmuseum) oder harmonische Klänge (Volksmusik im Heimatmuseum) oder natürlich eine thematische Führung über das Waschen, was im Miele Museum ja durchaus Sinn macht. Zusätzlich viel Wissen, das in speziellen Kinderführungen an die Jungs und Mädels gebracht wird. Im Stadtarchiv im unteren Tor etwa erzählt Andreas Steigerwald woher die Sprichwörter „Es ist aus dem Leim gegangen“, „Das geht auf keine Kuhhaut und „Papier ist geduldig“ stammen.

Das Musikprogramm reicht von Metal bis Tango

Wie jedes Jahr spielen auch die unterschiedlichsten Musikkapellen und Bands zur Altstadtnacht auf. Mit dabei sind zum Beispiel die Salgener Hardrocker „Void of Animus“ im Forum oder aber Tangomusik von Benedikt und Thomas Loos im Silvestersaal. Während die Rock’n’Roller des Memphis Clubs im Waria Ward Internat einen Crashkurs geben und im Colleghof afrikanische Trommeln erklingen werden.

Neben den lauten Tönen gibt es auch die leisen, wie die Mondnacht mit dem Duo Saitenspuren in der Waria Ward Kirche oder eine Meditation mit den sphärischen Klängen des Hang im Pfarramt St. Stephan.

Zahlreiche neue Ideen für Bücherliebhaber wird es zum Beispiel in der Stadtbücherei geben, dort werden Lieblingsbücher vorgestellt und zusätzlich wird der erfolgreiche Kinderbuchautor Helmut Spanner seine Arbeit vorstellen. Wen es jedoch an diesem Abend in die weite Welt zieht, der kann sich Anregungen für sein nächstes Reiseziel bei den Multimedia-Shows des Mindelheimer Fotoclubs holen. Diese finden im kleinen Saal im Forum statt. Auch die Räume der Druckerei der Mindelheimer Zeitung gilt es zu besuchen. Hier wird im hauseigenen Druckmuseum die Entwicklung dieser Handwerkskunst von Gutenberg bis zum Digitaldruck vorgestellt. Zusätzlich zu den Aktionen der Einzelhändler wird an diesem Abend an über 35 Orten für die Besucher etwas geboten. Während in der Innenstadt viele Höfe und Plätze bespielt werden, wird auch außerhalb der Stadtmauern der Plärrer bis 22 Uhr seine Fahrgeschäfte geöffnet haben. Den Schlussakkord bildet wieder das Feuerwerk mit Musik, das um 23 Uhr im Stadtgraben bei der Kirche gezündet wird.