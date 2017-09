2017-09-20 00:35:15.0

Bildung Speisen, Sport und viel Spezielles

Die Volkshochschule bietet auch im Herbst wieder ein vielfältiges Programm

Seit Kurzem liegt das Programmheft der Volkshochschule für Herbst/Winter 2017/2018 in Mindelheim und dem Landkreis Unterallgäu aus. Das Herbst/-Wintersemester steht unter dem Motto „Bildung in der digitalen Welt“. Das soll aber nicht bedeuten, dass das Lernen nur noch online stattfinden wird. Vielmehr soll das Erlernen digitaler Kompetenzen in den VHS-Kursen mit in den Präsenzunterricht eingebaut werden. In einigen Sprachkursen werden beispielsweise bereits Sprachlern-Apps oder Online-Portale eingesetzt.

Wer möchte, kann bei den Rappen-Geschichten mit der neuen Besitzerin Melanie Restle die Geschichte des ehemaligen Gasthauses „Rappen“ in Mindelheim erkunden und vielleicht auch selber Erinnerungen und Anekdoten aus dem „Rappen“ beitragen.

ANZEIGE

Im Sprachenbereich gibt es ein „SprachFitnessStudio“ Schwedisch, in dem die Teilnehmenden in zwei Halbtagesseminaren kurze Sprachstrukturen für wichtige Situationen im Gastland trainieren. Wer Englisch im Berufsalltag einsetzt, kann vom Kurs „Englische Handelskorrespondenz und Bürokommunikation“ auf dem Sprachniveau B2 profitieren.

Das beliebte Pub Quiz findet wieder an vier Freitagabenden im Café Kellerberg in Ettringen statt. Hier können die Teilnehmenden unter Anleitung in der Gruppe spielerisch und zwanglos ihre Englischkenntnisse auffrischen.

Wer neugierig ist, wie 3D-Druck funktioniert und selber ein Bauteil erstellen möchte, kann sich hierfür anmelden. Die Kurse finden in der Berufsschule statt.

Neben den Angeboten des Literaturwissenschaftlers Carlo van Eckendonk und der Kunsthistorikerin Urte Ehlers nimmt auch Dr. Rainer Jehl die Treffen mit den Freunden der Philosophie wieder auf und bietet eine Reihe über die Formen und Inhalte des dialogischen Denkens an.

Die Schreibwerkstatt mit der Autorin Tina Schlegel ist sowohl als Fortsetzung für die Absolventen der ersten Schreibwerkstatt als auch für neue Interessenten geeignet.

Zum kreativen Gestalten wird mit Angeboten zum Fotografieren, Malen, Nähen, Filzen, Basteln, Töpfern und Theaterspielen angeregt. In Zusammenarbeit mit dem Krippenbauverein wird wieder ein Krippenbaukurs angeboten. Wer das Schafkopfen erlernen oder sein Spiel verbessern möchte, kann sich zum Schafkopfabend anmelden. Für alle, die ihre Kreativität in der Küche entfalten möchten, gibt es zahlreiche Koch- und Backkurse.

Für Gesundheit und Fitness sind neben den klassischen Kursen wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Pilates, autogenes Training, Feldenkrais und Wirbelsäulengymnastik auch Angebote zu Zumba, Familydancing und Eurythmie dabei. Am Samstag, den 21. Oktober, findet in der Volkshochschule der Lady´s Day mit Angeboten zu Fitness und Ernährung statt.

Im Bereich Beruf sind die Xpert- Business-Reihe sowie Sprach- und EDV-Kurse auf verschiedenen Niveaustufen wieder vertreten. Neu ist ein Kurs zum Erstellen von Präsentationen mit Prezi. Wer gezielt nach Kursen für den Beruf, die Kinder und Familie, oder Lernen mit Muße sucht, erhält ab Seite 93 im Programmheft oder im Internet unter www.vhs-ua.de einen Überblick für diese speziellen Angebote.

An vier Donnerstagnachmittagen wird die Bildungsberatung wie bisher in Bad Wörishofen im VHS-Büro im Rathaus angeboten. Neu sind vier Termine der Bildungsberatung in Ottobeuren. Weitere Termine können nach Vereinbarung mit Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini unter der Telefonnummer 08261/738303 festgelegt werden. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich im VHS-Büro in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/969035 beraten lassen. (mz)

zum Programm der VHS gibt es im Internet unter der Adresse www.vhs-ua.de und auch auf Facebook unter www.facebook.com/vhs.ua