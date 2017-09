2017-09-05 00:33:37.0

Meisterschaft Spektakuläre Showflüge mit Modellfliegern

Europas beste Modellsegelflug-Piloten zeigen in Frankenhofen ihr Können

Europas beste Modellsegelkunstflug-Piloten zeigen vom 8. bis 10. September auf dem Modellflugplatz des MFC Bad Wörishofen ihr Können. Ausgetragen werden die 20. Internationalen Deutschen Meisterschaften. An den Start gehen Piloten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden mit Modellen im XXL-Format mit bis zu sechs Metern Flügelspannweite sowie einem Maßstab bis 1:2.

Besonders sehenswert sind die Kürflüge, die mit Rauch und Musik auf sich aufmerksam machen und am Samstagnachmittag und Sonntag gezeigt werden. Zudem tummeln sich auch Jetmodelle und Warbirds am Himmel über Frankenhofen und stehlen ihren großen Vorbildern die Show. Als besonderes Highlight erwartet die Besucher am Samstagabend ab 19 Uhr eine große Nachtflug-Show. Im Festzelt ist danach „Wiesngaudi“ mit der Radlerband angesagt.

Mit Blasmusik, Alpenrock und aktuellen Charts wollen die Musiker das Festzelt beben lassen. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. An einer Cocktailbar werden „Pilot Drinks“ serviert. Die Meisterschaft endet am Sonntag mit offenem Schaufliegen und der Ehrung der Sieger. (iss)