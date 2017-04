2017-04-01 05:08:00.0

Mindelheimer wehren sich Spielend demonstrieren

Freizeit Mindelheimer Eltern und Kinder kämpfen für ihren Spielplatz Von Johann Stoll

Sicherheitshalber hat auch die Polizei vorbeigeschaut. Demonstration auf dem Spielplatz hatte es im Vorfeld geheißen. Da weiß man ja nie so genau, wie so etwas aussieht. Die beiden Beamten konnten nach ein paar Minuten gestern Nachmittag beruhigt wieder vom Spielplatz an der Bourg-de-Peage-Straße abziehen. Bei strahlendem Frühlingswetter waren Eltern, Großeltern und jede Menge spielende Kinder gekommen. Irgendwelche Transparente: Fehlanzeige. Kein Fall für die Staatsmacht.

Rund 60 Anwohner waren es, die mit ihrem Kommen zeigten: Der Spielplatz soll bleiben, wo er ist. Wie berichtet, hat der Mindelheimer Stadtrat Anfang 2016 in nichtöffentlicher Sitzung überlegt, wo dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden kann. Eine Idee war, den Spielplatz im Osten der Stadt um etwa 50 Meter in Richtung Bahnlinie zu verlegen. Der alte Standort soll für Wohnbau genutzt werden.

ANZEIGE

Anwohner des Spielplatzes wehren sich gegen diese Pläne. 429 Erwachsene hatten sich auf einer Unterschriftenliste für den Erhalt des Platzes ausgesprochen. Die Liste war am Mittwoch Bürgermeister Stephan Winter übergeben worden.Ihr Hauptargument: Die ins Auge gefasste Ersatzfläche ist vor Jahrzehnten als Mülldeponie genutzt worden. Im Boden schlummern noch heute die Hinterlassenschaften. Bürgermeister Stephan Winter sagte, er nehme die Meinung der Bürger sehr ernst und werde den Stadtrat entsprechend informieren.