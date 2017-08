2017-08-14 00:34:38.0

Spielerisch das Grün erhalten

Picknick für alle auf Lautenwirtswiese

Sag’s mit guter Laune: Auf der Wiese am Lautenwirtsgäßchen findet am Donnerstag, 17. August, von 14.30 Uhr an ein „Wiesen-Picknick“ für alle statt. Kommen sollen Kinder, Enkelkinder, Mamas, Papas, Omas und Opas. Die Initiatorinnen Simone Wagner, Susanne Streitel und Annerose Mehnert möchten mit dieser Aktion für den Erhalt der Wiese kämpfen. Sie haben deshalb eine Bürgerinitiative Lautenwirtswiese gegründet.

Jeder soll Picknicknickdecke, Brotzeit und Spielgeräte mitbringen. Ball, Federball, Frisbee soll gespielt werden.

Wie mehrfach berichtet, ist der Stadtrat dabei, für das Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Eigentümer will die Grünfläche bebauen lassen. (jsto)