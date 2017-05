2017-05-02 08:30:00.0

Wahl Stabwechsel beim TSV Mindelheim

Conny Kleiner hört nach elf Jahren an der Spitze auf. Sein Nachfolger ist ein guter Bekannter der Sportszene in der Kreisstadt. Von Wilhelm Unfried

Erstmals wieder steigende Mitgliederzahlen auf 2200, in zwei Jahren schuldenfrei, das Jahr mit finanziellem Plus abgeschlossen und auch sonst ein lebendiger Verein: Der BLSV-Kreisvorsitzender Uli Theophiel hat für den TSV Mindelheim viel Lob übrig. Und doch kam bei der 156. Jahresversammlung ein Hauch von Wehmut auf. Conny Kleiner verabschiedete sich als Vorsitzender des Vereins. Doch die Stabübergabe ist gelungen. Kleiners Nachfolger ist Mitko Pertemov. Er ist kein Unbekannter in der Kreisstadt, spielte er doch über Jahre für die Gelb-Schwarzen Fußball und leitete auch schon die Abteilung Fußball im TSV.

Pertemov übernimmt einen Verein, der wieder im Aufwind scheint. Christiane Seifert erläuterte die Mitgliederstruktur. Dem TSV gehören wieder rund 2200 Mitglieder an, damit erscheint der Mitgliederrückgang gestoppt zu sein. Allerdings hatte der Verein 2009 schon rund 2500 Mitglieder.

Fast 1000 Kinder und Jugendliche sind derzeit Mitglied im TSV, um den Nachwuchs muss Pertemov also nicht Bange sein. Die größte Abteilung ist nach wie vor die Turnabteilung mit 869 Mitgliedern gefolgt von den Fußballern (413) und Handballern (196). Die kleinste Gruppe sind die Triathleten mit neun Mitgliedern.

Kassenwart Jürgen Vogt hatte ebenfalls erfreuliche Zahlen. Der Verein habe 2016 einen leichten Überschuss von 14600 Euro erwirtschaftet und so vermeldete er stolz, dass der TSV schon bald schuldenfrei sei. Immerhin setzt der Verein in Einnahmen 297000 Euro um, wobei die Mitgliedsbeiträge der größte Posten sind. „Diese Zahlen stimmen mich froh“, meinte der scheidende Vorsitzende Kleiner und verriet das Geheimnis: „Alle Abteilungen wirtschaften sparsam und müssen mit den zugewiesenen Finanzmitteln auskommen.“ Zudem konnte der TSV fast 48000 Euro an Spenden verbuchen und von den Sportverbänden, Stadt und Kreis gab es nochmals fast 40000 Euro. Vogt bedankte sich herzlich für die Unterstützung.

Dass die Stadt den größten Verein nicht hängen lasse, machte dritter Bürgermeister Roland Ahne in seinem Grußwort deutlich. Zuletzt habe man die Doppelturnhalle und das Hallenbad saniert, nun stecke man 150000 Euro in die Erneuerung des Stadions. „Die vergangenen elf Jahre unter Conny Kleiner waren gute Jahre für den TSV“, betonte der 3. Bürgermeister. Sein Humor werde fehlen.

Landrat Hans-Joachim Weirather ging auf die Altersstruktur ein. Fast 50 Prozent der Mitglieder seien Kinder und Jugendliche. „Das spricht für eine gute Zukunft des TSV“. Der scheidende Vorsitzende habe sich fast zeitlebens für das Ehrenamt eingebracht, davon 14 als Abteilungsleiter, acht Jahre als stellvertretender und nun elf Jahre als Vorsitzender des TSV. Conny Kleiner sei ein Beispiel, dass der, der sich ins Ehrenamt einbringe, auch wieder viel zurück bekomme. Und zum Dank überreichte der Landrat ein Geschenk.

Auf die Schwierigkeiten, Übungsleiter und Funktionäre zu finden, ging der BLSV-Kreisvorsitzende Uli Theophiel ein. Erfreulich nannte er das Angebot, den Übungsleiterschein nun in sechs Wochenendkursen zu erlangen. Die Zusammenarbeit mit Conny Kleiner bezeichnete er als gut und zum Dank überreichte er ihm die Verdienstnadel in Gold des BLSV. Von seinen TSV-Vorstandskollegen erhielt er etwas für die Fotoausrüstung, damit Conny Kleiner nun seinem Hobby noch mehr nachgehen kann.

Nach den Neuwahlen, die Mitko Pertemov an die Spitze stellten, und die bisherigen Stellvertreter Christian Reichert, bestätigten, verabschiedete sich Kleiner bei seinen Mitstreitern:

„Durch dieses Amt habe ich viele tolle Menschen kennengelernt. Viele sind sehr gute Freunde geworden. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Er dankte seinen Mitstreitern herzlich für die „kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ und rief ihnen zu: „Ihr seid einfach wunderbar!“