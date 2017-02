2017-02-06 00:35:32.0

Stadt gibt mehr Geld für Werbung aus

110000 Euro mehr als im Vorjahr geplant

Noch vor den Haushaltsberatungen gibt der Stadtrat von Bad Wörishofen Gelder für Werbung frei. Die Ratsmitglieder folgen damit der Empfehlung des Ausschusses für Kur- und Tourismus. Die Stadtvermarktung muss längst in Gang sein, bis vor Ostern über den Etat beraten wird. Bei den nun freigegebenen Geldern handelt es sich um 150000 Euro für Maßnahmen im ersten Quartal des Jahres.

Kurdirektorin Petra Nocker wies dabei erneut auf die Notwendigkeit dazu hin, weil es ja gerade jetzt wichtig sei, durch verschiedene Maßnahmen auf die Stadt aufmerksam zu machen.

Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer wollte wissen, welcher Gesamtbetrag in diesem Jahr vorgesehen sei und erhielt zur Antwort, dass rund 110000 Euro mehr investiert werden sollen als die 460000 Euro im Jahr zuvor. Bad Wörishofen will diesmal also um die 560000 Euro für Werbung ausgeben.

Petra Nocker wies aber auch darauf hin, dass im letzten Jahr bereits Einsparmaßnahmen umgesetzt worden seien.

SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel wiederum gab mit auf den Weg, dass dieser Vorgriff von 150000 Euro sinnvoll angelegt werden sollte, alles Weitere müssten die Haushaltsberatungen ergeben.

FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler appellierte, den Kur- und Tourismusbetrieb mit den richtigen Mitteln auszustatten, denn dies seien notwendige Maßnahmen. (heb)