2017-07-20 12:05:00.0

Bau Stadtrat auf Versöhnungskurs

Die Kommunalpolitiker kommen Anliegern des Lautenwirtsgässchens in vielen Punkten entgegen. Nur in einer Frage lassen sie nicht mit sich reden. Von Johann Stoll

Der Mindelheimer Stadtrat setzt auf Kompromiss und Entspannung. Gleich in mehreren Punkten kommt er Anwohnern der Wiese am Lautenwirtsgässchen entgegen. Bebauungspläne würden nicht gegen die Bürger, sondern für sie aufgestellt, sagte CSU-Sprecher Christoph Walter. So bleibt im Norden der Wiese ein Fußweg erhalten, sodass sich die Abstände zu den Neubauten auf sieben Meter vergrößern. Gesenkt wird auch die Firsthöhe der nördlichen Baureihe von 10,5 Metern auf 8,25 Meter. Reduziert werden die Dachneigungen auf 18 bis 23 Grad, sodass die mögliche Verschattung geringer ausfällt als ursprünglich. Und auch der Geschoßwohnungsbau fällt weniger wuchtig aus.

Nur wer generell gegen die Bebauung der Wiese ist, wurde enttäuscht. Mit nur einer Gegenstimme hat der Stadtrat das Bauprojekt von 120 Wohneinheiten bekräftigt. Eine Anregung hatte die SPD-Fraktion eingebracht. Zehn Prozent der Wohnungen sollen dem sozialen Wohnungsbau vorbehalten bleiben. Das hatte der Stadtrat bereits im April befürwortet.

Nicht alle Anwohner sind glücklich

Allerdings konnten die Anlieger nicht in allen Punkten befriedet werden. So befürchten Nachbarn durch die Bebauung eine Wertminderung ihrer Grundstücke, weil die Gärten künftig nicht mehr von Süden her erreichbar seien. Gartengut könne nur noch durch die Häuser abtransportiert werden. Der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Egger sagte, es gebe keinen Rechtsanspruch auf einen Fluchtweg aus einem Garten.

Auch Verkehrsfragen beschäftigten die Anlieger in ihren Stellungnahmen. Ein Anwohner sieht durch den zunehmenden Autoverkehr besondere Gefahren für die Kinder der Kindertagesstätte St. Stephan, die neben dem Förderzentrum entstehen soll. Auch hier sehen Stadtrat und Verwaltung keine besondere Gefährdungslage.

Laut Stadtverwaltung wurde das Ingenieurbüro Vogg aus Großaitingen mit einem Verkehrsgutachten betraut. Es hätten sich keine besonderen Belastungen ergeben. Anwohner wollen aber erfahren haben, dass in den Pfingstferien gemessen wurde, also zu einer Zeit, als in dem Gebiet weniger Autos unterwegs waren.

Dass das Wohngebiet nicht nur über den Hohen Weg, sondern auch über die Ernst-Holzbaur-Straße angeschlossen wird, gefällt nicht allen Anwohnern. Dem hielt die Verwaltung aber entgegen, dass Sackgassen zu unnötigen Umwegen zwängen. Die Verkehrsbelastung sollte auch so fair wie möglich verteilt werden.

Angst vor dem Verkehrschaos

Andere Anlieger wiederum fürchten ein Verkehrschaos während der Bauzeit. Deshalb ihre Anregung, ob nicht öffentliche Parkplätze vor mehreren Häusern als Bewohnerstellplätze ausgewiesen werden könnten. Das will das Ordnungsamt prüfen. Die Art der Kommunikation stieß manchen sauer auf. So schrieben mehrere Anwohner, sie hätten aus der Zeitung erfahren müssen, dass das „letzte innerstädtische Grün“ bebaut werden soll. Michael Egger verwies allerdings auf Obstbaumwiese und den Schwesterngarten, die die Stadt erhalten habe.

Die Anlieger sorgen sich vor allem um die Nachtruhe. Die Tiefgaragenzufahrten könnten als Schalltrichter wirken. Dies führe zu erheblicher Minderung der Lebensqualität.

Kritisch wird auch der Geschoßwohnungsbau gesehen. Dieser sei ökologisch weniger vorteilhaft als Einfamilienhäuser, argumentierten Einwender, weil die Gärten ökologisch wertvoller seien. Dem widersprach Egger. Für Einfamilienhäuser würden 330 Quadratmeter Grund benötigt, für eine Wohneinheit im Geschoßbau lediglich 96 Quadratmeter. Der Flächenverbrauch sei viel geringer.