2017-04-05 15:45:00.0

Haushaltsauftakt in Bad Wörishofen Stadtrat ist vor den Herausforderungen nicht bange

Der wachsende Schuldenberg macht den Wunschzettel überflüssig, darin sind sich die Fraktionen einig. Dass die Stadt aber besser dasteht, als von Bürgermeister Paul Gruschka geschildert, glauben einige der Redner. Von Alf Geiger

„Vernünftig finanziert“ (SPD-Fraktionschef Stefan Ibel). „Keine Einwände“ (FW-Sprecher Wolfgang Hützler). Eine „verantwortungsvolle Planung“ (Doris Hofer von den Grünen). Und „Dank an die Verwaltung“ (Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid von der CSU): Zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Bad Wörishofer Stadtrat dominierten moderate Töne. Wer ein Hauen und Stechen erwartet hatte, wurde angenehm überrascht.

Die Sprecher aller Fraktionen setzten auf Ausgleich statt auf Konfrontation und nur sehr vereinzelt tauchte mal eine scharfe Spitze in Richtung von Bürgermeister Paul Gruschka (Freie Wähler) auf. So etwa, als SPD-Sprecher Stefan Ibel es als „Horror-Szenario“ brandmarkte, dass Gruschka die anstehenden Investitionen und den wachsenden Schuldenberg als Knebel für die Kommunalpolitik der Zukunft bezeichnete: „Es besteht kein Anlass zur Schwarzmalerei“, betonte Ibel, denn dass sich angesicht finanzieller Schwierigkeiten „die Schwerpunkte immer wieder mal verschieben,“, ist für den langjährigen Stadtrat „ganz normal“. Ibel erinnerte auch daran, dass man vor Jahren habe abwägen müssen, ob nur in der Tiefe oder auch in die touristische Infrastruktur investiert werden muss. So sei es zwar richtig, dass der Stadtrat in den vergangenen Jahren immer wieder teure Projekte verschoben habe die nun zur Abarbeitung anstehen. Doch auch das ist für Ibel kein Beinbruch, denn „Aufschieben gehört zum guten Ton eines jeden Bürgermeisters“. Und direkt an Gruschka gewandt fügte er hinzu: „Sie machen das doch auch“. Die Kosten für den Tiefbau sind für Ibel schließlich „Investitionen in die Zukunft“, die zudem „durch die Gebühren der Bürger langfristig refinanziert werden“.

Daher ist für Ibel die finanzielle Zukunft Bad Wörishofens keineswegs so düster wie sie Gruschka zu zeichnen versucht habe: „Ich bin optimistisch, das wir das Optimale erreichen werden“. Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid nahm für die CSU ebenfalls einen deutlich positiveren Blickwinkel ein als Gruschka. Die gute Entwicklung von Gewerbe- und Einkommensteuer sei das Ergebnis eines „jahrelangen Säens“ in der Wirtschaftspolitik. Diese Saat müsse man nun gut pflegen, dazu gehöre auch ein gutes Miteinander mit den Unternehmern. Diese brauchten Planungssicherheit. Ein höherer Gewerbesteuersatz sei mit der CSU nicht zu machen. Bahle-Schmid sagte, seit der Senkung sei das Gewerbesteueraufkommen fast stetig gestiegen. Man stehe zudem im Wettbewerb mit den anderen Gemeinden an der A 96. „Sehr gut“ nannte sie die Arbeit der Verwaltung in deren eigenem Haushalt, der ausgeglichen sei. Bahle-Schmid erinnerte auch daran, was in den vergangenen Jahren für die Attraktivität der Stadt getan wurde, etwa mit dem Kindergarten Gartenstadt, der Kita, der Kurtheater-Sanierung oder dem Dorfgemeinschaftshaus Dorschhausen. Hätte man nur in Kanäle investiert, wäre das alles nicht möglich gewesen. Klar sprach sich Bahle-Schmid gegen Steuererhöhungen aus. dafür appellierte sie an die Runde, einen fairen Umgang in der Debatte zu pflegen.

Für Grünen-Sprecherin Doris Hofer war es mehr als eine faustdicke Überraschung, als sie den ausgeglichenen Haushalt vorgelegt bekam: „Öha, es gibt noch Wunder“, habe sie sich gedacht, nachdem noch in den Vorberatungen im Finanzausschuss von einem tiefen Loch im städtischen Haushalt ausgegangen werden musste. Doch die hohe Einmalzahlung eines neu angesiedelten Unternehmens habe dieses „Wunder“ bewirkt und dafür gesorgt, dass der Stadtrat jetzt doch die „Bugwelle an aufgeschobenen Investitionen“ schrittweise anpacken könne. Natürlich sei es bedauernswert, dass die schwierige Finanzlage der Stadt keinen Luxus mehr zulasse, dennoch wollte sie es nicht akzeptieren, dass in dem ganzen 40-Millionen-Machwerk kein Cent für die Umsetzung des umstrittenen Verkehrkonzept vorgesehen war: „Soll hier einer Entwicklung vorgegriffen werden? So wird ein gültiger Stadtratsbeschluss ignoriert“, mahnte Doris Hofer an und forderte, dass wenigstens ein Budget von 25 000 Euro für Maßnahmen rund um das Verkehrskonzept eingestellt werden. Stadtkämmerin Beate Ullrich ließ durchblicken, dass es wohl keine allzu großen Probleme machen werde, diesen Betrag noch unterzubringen, wenn er an anderer Stelle eingespart wird. Dass dies möglich ist, zeigten bereits die ersten Streichungen.

Auch Hofer wollte die Zukunft der Stadt nicht nur negativ dargestellt wissen und verwies auf die hohe Lebensqualität in Bad Wörishofen und die „weichen Standortfaktoren“, die Bad Wörishofen zu einem Ort machen, an dem „es sich gut leben lässt“. Sie habe die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben, die gesteckten Ziel zu erreichen, wenn „alle gemeinsam daran arbeiten“, so Hofer, die noch eine kleine Prise Wahlkampf dazugab: „Die Hoffnung ist grün...“

Wolfgang Hützlervon den Freien Wählern hatte am Haushaltplan nichts auszusetzen, verwies aber darauf, dass dies lediglich ein Arbeitsgrundlage für die Zukunft sei: „Das ist nur ein Plan...“, dem die FW-Fraktion aber zustimmen werde. Ihm war vor allem die hohe Kreisumlage von 7,2 Millionen Euro ein Dorn im Auge, die den finanziellen Spielraum der Stadt doch erheblich einschränke. Mit Sorge sehe er auch die wachsenden Schulden, dennoch traut er der Stadtspitze zu, diese Herausforderungen trotz aller Schwierigkeiten zu meistern, auch wenn dies „die Verwaltung erheblich fordern wird“. (mit m.he)