2017-05-12 00:35:15.0

Kommunalpolitik Stadtrat setzt Beanstandungen von der Tagesordnung ab

Von der Agenda bleibt nicht viel übrig. Dafür gibt es Neuigkeiten zu den Bilanzen der Stadt in den vergangenen Jahren. Die Bilanzsummen liegen über 100 Millionen Euro. Kämmerin weist Gewinne aus

Nicht viel übrig blieb von der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) hat zwei Stadtratsbeschlüsse als rechtswidrig und teilweise rechtswidrig beanstandet und einen weiteren Beschluss als unzulässig. Darüber wollte er in der Sitzung sprechen und zahlreiche Gäste wollten das hören. In letzterem Fall geht es darum, dass Gruschka nach dem Willen der Stadtratsmehrheit städtische Pressemitteilungen an alle Ratsmitglieder in Kopie senden muss. In den beiden anderen Fällen geht es um den am 8. März gefassten Stadtratsbeschlusses, das Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu zum Beschluss der Nachtragshaushaltssatzung dem Stadtrat vorzustellen und in das Ratsinformationssystem einzustellen.

Außerdem geht es um den Beschluss aus der gleichen Sitzung, der Bürgermeister möge über Besuche und Gespräche mit Gewerbebetrieben berichten.

Gruschka wollte über die Aufhebung und teilweise Aufhebung der Beschlüsse beraten lassen. In einer vorgeschalteten nichtöffentlichen Sitzung, die etwa eine halbe Stunde dauerte, setzte die Ratsmehrheit die drei Punkte allerdings wieder ab. Die CSU-Stadtratsfraktion teilte dazu mit, dass die Unterlagen zu diesen Punkten deutlich verspätet in das Ratsinfosystem eingestellt worden seien. Passieren müsse dies gemäß Beschluss eine Woche vor der Sitzung.

Die CSU kritisiert, dass nötige Unterlagen erste am Montag und Dienstag zur Verfügung standen. Eine sachgerechte Vorbereitung sei damit nicht möglich gewesen. Diese sei aber mittlerweile notwendig, weil „praktisch keine Fraktionsführerbesprechungen“ zur Vorbereitung der Sitzungen mehr stattfänden, wie die CSU berichtet. Im Mittelpunkt standen stattdessen die Jahresabschlüsse 2012 und 2013, die nun vorliegen. Bad Wörishofen wurde vom Landratsamt bekanntlich für eine Reihe fehlender Bilanzen kritisiert, die noch aus der Zeit von Gruschkas Amtsvorgänger Klaus Holetschek (CSU) stammen. Nach und nach werden diese Zahlenwerke nun nachgereicht.

Kämmerin Beate Ullrich gab für beide Jahre einen Gewinn bekannt: rund 513000 Euro für 2012 und rund 239000 Euro im Jahr 2013. Die Bilanzsumme der Stadt Bad Wörishofen kletterte in den beiden Jahren von etwa 107 Millionen Euro auf rund 110 Millionen Euro. Der Schuldenabbau betrug in 2012 rund 10,5 Prozent, im Jahr 2012 etwa 0,3 Prozent.

Die Eigenkapitalquote der Stadt lag im Jahr 2013 bei 51,6 Prozent.

Bad Wörishofen stellt seine Haushaltslage seit Jahren nicht mehr im üblichen kameralen System der Gemeinden dar, sondern in der kaufmännischen Doppik. (m.he)