Porträt Stark sein, wenn das Schicksal zuschlägt

Wenn der Tod eines geliebten Menschen plötzlich die Existenz bedroht: Auch zwei Frauen in Bad Wörishofen Frauen zeigen großen Willen Von Edith Horton

Die Lebensgeschichte von Anna Sacher kennt spätestens seit dem großen Fernseh-Zweiteiler ein großer Teil der Menschen. Sacher, die einst ihren erst 49 Jahre alten Ehemann und Gründer des berühmten Hotels Sacher in Wien verlor, dann – alleinerziehend und mit drei Kindern – selbst das Hotel zu Weltruhm führte. Immer wieder beweisen Frauen große Stärke, wenn das Schicksal unerbittlich zuschlägt. Edith Vogg, 46, und Jacqueline Heckl, 35, aus Bad Wörishofen etwa.

Knapp drei Jahre betrieb Edith Vogg ihre Metzgerei in der Gartenstadt, als ihr Mann 2005 herzkrank wurde. Der Beginn einer Entwicklung, die im November 2009 tragisch mit der Diagnose Krebs und im Februar 2010 mit dem Tod des geliebten Gatten endete. „Von November bis Februar war ich täglich bei meinem Mann im Krankenhaus“, erinnert sich Edith Vogg. „Das war eine extrem harte Zeit, für mich und meine Familie. Ich war 39 und die Ungewissheit über das was geschehen wird bereitete mir viele schlaflose Nächte, in denen ich unzählige Tränen weinte. Manchmal dachte ich, dass mein Mann wieder gesund und damit alles wieder gut wird. Dann wieder fiel ich in ein Loch tiefer Hoffnungslosigkeit.“ Doch Vogg gab nicht auf.

„Ich versuchte meinen Tagesablauf so normal wie möglich zu gestalten indem ich einfach funktionierte. Schließlich musste ich stark sein – für meine Kunden, meine Tochter und meinen Mann“, erzählt sie.

Eine Mitarbeiterin sei ihr in dieser schweren Zeit „ohne Wenn und Aber“ zur Seite gestanden, die Kunden brachten viel Mitgefühl in den Laden.“

Sie blieben Vogg treu und hatten „großes Verständnis dafür, dass ich nicht jeden Tag persönlich im Geschäft anwesend war“. Dafür sei sie heute noch sehr dankbar, denn „ohne sie hätte ich möglicherweise mit meiner Metzgerei nicht überlebt“, sagt Vogg. Ähnlich erging es Jacqueline Heckl. Im Herbst 2015 eröffnete sie, gemeinsam mit ihrer Mutter Carmen Heckl, ein Café ganz in der Nähe des Kurhauses in Bad Wörishofen. Sie hatten eine Vision: Ihr Café sollte die zweite Wohnstube für Menschen sein, die gerne selbstgebackenen Kuchen und einen guten Kaffee in gemütlicher Atmosphäre genießen wollen. „Wir machten wirklich alles zusammen“, erzählt die gelernte Köchin. Stolz lässt sie ihren Blick durch das Café schweifen und erzählt wehmütig, dass die gesamte Innenausstattung ein Gemeinschaftsprojekt von ihrer Mutter und ihr selbst war, und sie es mit viel Liebe zum Detail realisiert haben.

Ihre Tränen lassen erahnen, wie schwer es ihr immer noch fällt, über den Tod der Mutter zu sprechen. Doch Jacqueline Heckl zeigt sich als wahrhaft tapfere Frau und lässt tief in ihre Seele blicken. „Als meine Mutter nach kurzer schwerer Krebserkrankung im November 2016 verstarb, nahm ich meine ganze Kraft zusammen, um ‘unser’ Café am Leben zu erhalten. Allerdings stellte ich schnell fest, dass ich es alleine nicht schaffen werde – trotz Mehrarbeit und dem unerschütterlichen Willen, nicht aufzugeben“.

Schlaflose Nächte folgten, Heckl versuchte, die Trauer zu verdrängen. Ehemann Wolfgang war die große Stütze. Glücklicherweise unterstützte mich mein Mann Wolfgang nach seinem Arbeitstag als Klinikleiter Gastronomie. „Er half in der Küche und entlastete mich bei der Betreuung unseres sechsjährigen Sohnes.“ Die Gäste hielten zu ihr. „Ihnen bin ich zu großem Dank verpflichtet; sie gaben mir durch ihre Treue die Kraft und den Mut weiterzumachen.“

Auch Anna Sacher bewies einst in Wien einen eisernen Willen und unermüdliche Ausdauer – mit großen Erfolg, wie man weiß.