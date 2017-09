2017-09-21 00:34:42.0

Klasse 2000 Stark und gesund

Zertifikat für Grundschule Türkheim/Rammingen

Stark und gesund – so sollen Kinder aufwachsen. Um sie dabei zu unterstützen, beteiligt sich die Grundschule Türkheim seit 19 Jahren am Gesundheitsprogramm Klasse 2000. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem Klasse 2000-Zertifikat ausgezeichnet.

Die Grundschule Türkheim nimmt seit dem Schuljahr 19999/2000 an dem Unterrichtsprogramm Klasse 2000 zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung teil. Von Anfang an beteiligen sich alle Klassen und erforschen mit der Symbolfigur Klaro, was sie selbst tun können um sich wohlzufühlen. Die Grundschule Türkheim ist nun eine von 782 Schulen, denen das Zertifikat verliehen wurde. Insgesamt nehmen über 3700 Schulen teil.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, freut sich Rektorin Hildegard Ohlmann. „Gesundheitsförderung ist bei uns ein zentrales Thema, für das wir uns gerne engagieren, denn nur wenn unsere Schüler gesund sind und sich wohlfühlen, können sie gut lernen.“

Gesundheitsförderung spielt nicht nur im Unterricht, sondern im ganzen Schulleben eine wichtige Rolle. Die Grundschule Türkheim biete ihren Schülern mehrere gesundheitsfördernde Aktivitäten an, darunter eine „Gesunde Pause“ mit frischem Obst (Schulfruchtprogramm), aktive Bewegungspausen während des Unterrichts und Bewegungs- und Sportangebote auf Pausengelände. Rektorin Hildegard Ohlmann bedankte sich beim Lions-Club Bad Wörishofen/Mindelheim, beim Rotary-Club Bad Wörishofen und dem Förderverein der GS Türkheim.

Mit 220 Euro pro Klasse und Schuljahr ermöglichen die Paten den Schülern, bei dem Unterrichtsprogramm mitzumachen. (mz)